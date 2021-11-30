我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：Omicron值得關切但不須恐慌 美國不會封城

英軍情六處：3大威脅 中國是「單一最優先目標」

華裔擺脫「藥罐子」與妻創保健食品公司 版圖跨全球

記者謝雨珊／托倫斯報導
陳得福結合東方草本醫學和西方產品製造的現代科技推出產品。（記者謝雨珊／攝影）
陳得福結合東方草本醫學和西方產品製造的現代科技推出產品。（記者謝雨珊／攝影）

華裔企業家陳得福與妻子徐愛蓮1982年在猶他州創辦仙妮蕾德（Sunrider）公司，研發食物、護膚品、保健品等許多獨特產品。仙妮蕾德業務版圖跨及全球50個地區和國家，在全球擁有數以百萬的經銷夥伴和客戶，且在全球各地設有約800家店面。陳得福累積千億身家，是全球最富有的華人之一。他到底是如何從一介貧窮體弱小子，晉升為眾人羨煞的「人生勝利組」呢？

陳得福出生在台灣，表示自小體弱多病，常被其他同學欺負。由於祖父懂得一些湯頭方訣，經常調古代東方草本藥方為他調養。他當時天天吃中藥草藥，「不管到幾歲都記得小時候有多討厭藥草的苦味，真的太難吃了」。但在耳濡目染下，陳得福跟著祖父學習各種草本植物醫藥知識，開始鑽研他「又愛又恨」的古代草本醫藥，並逐漸對藥學產生興趣。他畢業於高雄醫學院後，於1974年赴美留學，在猶他州楊百翰大學攻讀化學及微生物學，取得藥學博士學位。

陳得福博士畢業後，進入一家保健品直銷公司的產品研發部門工作多年，期間自製保健食品，意外在同事之間受到好評。擅長製藥的他，因此萌生自創品牌的念頭。但創業並不簡單，陳得福求助父親出資多次被拒絕，後來在岳父幫助下投入創業，終於在1982年與妻子共同在猶他州的小辦公室創立仙妮蕾德。在創業初期，陳得福曾在自家車庫生產包裝自製產品，自己拿出去到處推銷，起步艱辛萬苦，坦言「當時我也很擔心，怕產品會賣不出去」。

陳得福主要是運用他的專業知識，將東方草本醫學和西方產品製造的現代科技結合。他表示，當初想法很簡單，主要是為造福更多像他一樣討厭吃草本藥方的人，同時設法讓大家更方便來吃中藥，因此結合東方草本與西方藥學製造，運用不同方式將草本植物中有效成分萃取出來，濃縮製造成膠囊或打成錠。

另外，為了造福他人活得更健康更美，他也持續研發增進健康與美麗的多種產品，包括食品、飲料、草本營養輔助產品、護膚、彩妝、家具護理等400多種。如仙妮餐條、陳博士秘製果味醬、愛蓮潤膚防曬乳液、青春修復霜、護膚乳液、滋潤唇膏等。他主張利用營養保持身體健康，而非以醫病治療解決身體不適，並深信食品藥物不分家，「我們不是在製藥，只是用藥品規格來對待食品」。

正因為經營的是傳家的大業，陳得福相當注重品牌，在產品把關上很嚴格。他曾說，「自己不吃、不用的東西，也絕對不賣」，並堅持自己設廠、自行研發。只要有產品成份不明的，仙妮蕾德絕不生產；也因為品質控管得當，仙妮蕾德曾成功在兩年內，從1985年本來100萬美元的總營收，透過直銷直衝到突破1億美元的總營收。陳得福之後更擴大事業版圖到台灣，成立台灣仙妮蕾德發展股份有限公司，在台灣直銷保健產品。花了近40年打造品牌，現今的事業版圖已擴展至全球各地。

少時曾懷疑自己是否能正常長大的「藥罐子」陳得福，如今已邁入73歲，迄今仍然天天吃自家產品保健身體。他表示，未來將持續順應趨勢，每年為仙妮蕾德推出新產品。

陳得福（右）和妻子徐愛蓮（左）1982年在猶他州創辦仙妮蕾德（Sunrider）...
陳得福（右）和妻子徐愛蓮（左）1982年在猶他州創辦仙妮蕾德（Sunrider）公司。（取自仙妮蕾德官網）
仙妮蕾德國際機構創辦人暨董事長陳得福。（記者謝雨珊／攝影）
仙妮蕾德國際機構創辦人暨董事長陳得福。（記者謝雨珊／攝影）
仙妮蕾德研發的食品。（本報檔案照）
仙妮蕾德研發的食品。（本報檔案照）

猶他州 營收 健身

上一則

加州聯邦參議員支持洛市立法禁止黑槍

下一則

【分分鐘學園藝】╱網紅多肉「桃花源」 養護有妙招

延伸閱讀

陳吉仲護航萊豬爆「驚句」：豬吃萊劑 好比人吃保健品

陳吉仲護航萊豬爆「驚句」：豬吃萊劑 好比人吃保健品
台農委會主委稱萊劑像保健品 藍：要不要一天一萊劑？

台農委會主委稱萊劑像保健品 藍：要不要一天一萊劑？
19世紀鐵路華工家 猶他州首度完整出土 考古學家讚稀有

19世紀鐵路華工家 猶他州首度完整出土 考古學家讚稀有
力阻降藥價 大型藥廠今年花逾2.6億元向國會遊說

力阻降藥價 大型藥廠今年花逾2.6億元向國會遊說
猶他州單車騎士被車來回輾壓3次亡 駕駛：沒意識到是人

猶他州單車騎士被車來回輾壓3次亡 駕駛：沒意識到是人
訪科羅拉多恐龍公園 尋史前足跡

訪科羅拉多恐龍公園 尋史前足跡

熱門新聞

11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
南加州出現模仿北加州集體洗劫的作案手法。（警局提供）

世說新聞／南加集體洗劫商戶頻發 警：是模仿犯

2021-11-23 22:04
竊賊將目標鎖定在貨運列車上（圖左）。東洛杉磯軌道上發現散落一地的空箱子（圖右）（NBC）

竊賊盯上貨運列車 數千包裹變空箱 棄置鐵道邊

2021-11-23 17:00

超人氣

更多 >
黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好
簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」
又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」