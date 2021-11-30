華裔擺脫「藥罐子」與妻創保健食品公司 版圖跨全球

陳得福結合東方草本醫學和西方產品製造的現代科技推出產品。（記者謝雨珊／攝影）

華裔企業家陳得福與妻子徐愛蓮1982年在猶他州 創辦仙妮蕾德（Sunrider）公司，研發食物、護膚品、保健品等許多獨特產品。仙妮蕾德業務版圖跨及全球50個地區和國家，在全球擁有數以百萬的經銷夥伴和客戶，且在全球各地設有約800家店面。陳得福累積千億身家，是全球最富有的華人之一。他到底是如何從一介貧窮體弱小子，晉升為眾人羨煞的「人生勝利組」呢？

陳得福出生在台灣，表示自小體弱多病，常被其他同學欺負。由於祖父懂得一些湯頭方訣，經常調古代東方草本藥方為他調養。他當時天天吃中藥草藥，「不管到幾歲都記得小時候有多討厭藥草的苦味，真的太難吃了」。但在耳濡目染下，陳得福跟著祖父學習各種草本植物醫藥知識，開始鑽研他「又愛又恨」的古代草本醫藥，並逐漸對藥學產生興趣。他畢業於高雄醫學院後，於1974年赴美留學，在猶他州楊百翰大學攻讀化學及微生物學，取得藥學博士學位。

陳得福博士畢業後，進入一家保健品直銷公司的產品研發部門工作多年，期間自製保健食品，意外在同事之間受到好評。擅長製藥的他，因此萌生自創品牌的念頭。但創業並不簡單，陳得福求助父親出資多次被拒絕，後來在岳父幫助下投入創業，終於在1982年與妻子共同在猶他州的小辦公室創立仙妮蕾德。在創業初期，陳得福曾在自家車庫生產包裝自製產品，自己拿出去到處推銷，起步艱辛萬苦，坦言「當時我也很擔心，怕產品會賣不出去」。

陳得福主要是運用他的專業知識，將東方草本醫學和西方產品製造的現代科技結合。他表示，當初想法很簡單，主要是為造福更多像他一樣討厭吃草本藥方的人，同時設法讓大家更方便來吃中藥，因此結合東方草本與西方藥學製造，運用不同方式將草本植物中有效成分萃取出來，濃縮製造成膠囊或打成錠。

另外，為了造福他人活得更健康更美，他也持續研發增進健康與美麗的多種產品，包括食品、飲料、草本營養輔助產品、護膚、彩妝、家具護理等400多種。如仙妮餐條、陳博士秘製果味醬、愛蓮潤膚防曬乳液、青春修復霜、護膚乳液、滋潤唇膏等。他主張利用營養保持身體健康，而非以醫病治療解決身體不適，並深信食品藥物不分家，「我們不是在製藥，只是用藥品規格來對待食品」。

正因為經營的是傳家的大業，陳得福相當注重品牌，在產品把關上很嚴格。他曾說，「自己不吃、不用的東西，也絕對不賣」，並堅持自己設廠、自行研發。只要有產品成份不明的，仙妮蕾德絕不生產；也因為品質控管得當，仙妮蕾德曾成功在兩年內，從1985年本來100萬美元的總營收 ，透過直銷直衝到突破1億美元的總營收。陳得福之後更擴大事業版圖到台灣，成立台灣仙妮蕾德發展股份有限公司，在台灣直銷保健產品。花了近40年打造品牌，現今的事業版圖已擴展至全球各地。

少時曾懷疑自己是否能正常長大的「藥罐子」陳得福，如今已邁入73歲，迄今仍然天天吃自家產品保健身 體。他表示，未來將持續順應趨勢，每年為仙妮蕾德推出新產品。