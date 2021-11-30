加州聯邦參議員支持洛市立法禁止黑槍

洛杉磯市議會將立法禁止幽靈槍（Gettyimages）

加州 兩位聯邦參議員范士丹 (Dianne Feinstein)和帕迪拉 (Alex Padilla)，29日寫信支持洛杉磯 市議會將擬定新法規，禁止非序列化、無法追踪的「幽靈槍」（ghost guns，亦稱黑槍）。洛市議會訂11月30日（周二）就該項城市法規舉行聽證會。

兩位聯邦參議員在給洛杉磯市議會主席馬丁內斯 (Nury Martinez) 的公開信中表示：「這個法規是一項重要的努力，旨在幫助將非序列化和無法追踪的幽靈槍，遠離我們的街道。」「類似舉措已經在聖地牙哥和舊金山市實施，我們讚揚洛杉磯市議會考慮採取類似措施。」

兩位聯邦參議員在信中指出，幽靈槍對公共安全構成了重大威脅，造成了漏洞，被禁止擁有槍支 的人可以通過這個漏洞，逃避定期和例行的背景調查。據《紐約時報》關於加州槍支犯罪的報導，在過去 18 個月裡，「在加州犯罪現場找到的槍支，其中幽靈槍占了 25% 到 50%」。自 2017 年以來，僅洛杉磯市警察局（LAPD）的幽靈槍回收率就增加約 400%，預計這個趨勢將繼續增長。這些武器對公共安全構成極大危險，一個例子就是去年 9 月，兩名洛杉磯縣警員遭遇槍擊事件的悲劇。因此，洛杉磯市議員提出的這項法規對公共安全至關重要。