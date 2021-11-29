階進基金會送米包紓困 受領者感恩回贈紅包

羅斯密市議員勞朱嘉儀（右）來到現場送米給民眾。（葉品毅提供）

階進基金會（Wealth By Health Steps For Change Foundation ）11月28日（週日）在羅斯密市（Rosemead）社區中心，對因疫情 陷入困境的民眾發送包括10磅米在內的大禮包；一名華裔長者深受感動，回贈300元紅包給基金會。

據基金會首席執行長葉品毅描述，當時一名六十多歲的岳女士，排隊領取了一份禮包後離開，但十分鐘後她又返回現場，給基金會捐贈了一個紅包。葉品毅說，「紅包裡有300元現金，岳女士表示她家中經濟條件普通，但看到現場這麼多人領米，就希望自己也能出一份綿薄之力，幫助生活更困難的人們。她被發米善行所感動，覺得這樣的慈善活動非常有意義。」

活動當天有來自遠近多個城市的1000多名居民現場領取禮包，活動自上午10時開始，但7時左右門口就已經有三四百人排起了長隊，除華人之外，還有其他族裔民眾參加。此次慈善活動發送的禮包除了一袋大米之外，還有毯子、食用油等。

葉品毅介紹說，依規定每個家庭只能領取一份禮包，但現場有陳姓越南 裔老者帶著一個孩子，問可否多領取一份，「這位老先生極力解釋，說家中經濟非常困難，確實需要幫助，我們工作人員就給了他三份禮包。」

葉品毅表示，疫情近兩年來，社會上確實有很多低收入 家庭陷入困境，如果能藉此機會，幫助真正需要幫助的民眾，慈善才有意義，當天的活動共發送了一千多份禮包。現場幾十名義工來自各行各業，有醫生、護士、銀行、大學生等各族裔人士，大家都希望藉助這樣的活動傳遞愛心。

此次慈善發米活動由階進基金會和法印寺（Dharma Seal Temple）共同主辦，活動當天，羅斯密市議員勞朱嘉儀、鄧樹燦也來到現場，親自送米給民眾。同時，基金會還在現場提供疫苗接種服務。