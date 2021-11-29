立法委員轉任法官--周本立獲任洛杉磯縣高院法官

加州眾議員周本立被州長紐森任命為洛杉磯縣高等法院法官。（記者丁曙／攝影）

加州 第49選區眾議員周本立 （Edwin P. Chau），29日獲加州州長紐森（Gavin Newsom）任命為洛杉磯 縣高等法院法官（Superior Court Judge），預計在年底履新；他留下的職缺將於明年舉辦一場特別選舉填補。周本立是民主黨人。

周本立獲任後立即接受本報採訪指出，他非常高興獲得州長的任命，從加州眾議會改換跑道進入洛杉磯高等法院，從立法委員轉為地方法官，仍然是在法律領域內服務。未來他將同洛杉磯縣行政法官聯繫，商議報到和交接事宜，估計在年底或明年初可以履新。他將填補法官羅伯特·佩里 (Robert J. Perry) 退休後的空缺。

同樣，周本立的加州眾議員任期，也是要到2022年11月底屆滿，尚有近一年任期。因此，他轉往洛杉磯法院任職後，他留下的民意代表職位也需要有人接棒。對此，周本立表示，州長紐森將會指示安排一場特別選舉，贏家接任他留下的職缺。

周本立是亞凱迪亞市居民，自2012年當選以來，他一直擔任代表加州第 49選區眾議員。從1994年到2012年，他是執業律師，並且於2000年到 2012年擔任洛杉磯縣蒙地貝婁（Montebello）聯合學區教委會教育委員。周本立早年從加州西南大學法學院（Southwestern University School of Law）獲得了法學博士學位。

州長紐森於29日共任命了11名地方高等法院法官，其中Alameda縣一人，Kings縣一人，洛杉磯縣三人，Merced縣一人、Modoc縣一人、Nevada縣一人，沙加緬度縣二人，以及Tulare縣一人。