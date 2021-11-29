我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡影帝馬修麥康納：目前沒打算選德州州長

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

立法委員轉任法官--周本立獲任洛杉磯縣高院法官

記者丁曙／蒙特利公園市報導
加州眾議員周本立被州長紐森任命為洛杉磯縣高等法院法官。（記者丁曙／攝影）
加州眾議員周本立被州長紐森任命為洛杉磯縣高等法院法官。（記者丁曙／攝影）

加州第49選區眾議員周本立（Edwin P. Chau），29日獲加州州長紐森（Gavin Newsom）任命為洛杉磯縣高等法院法官（Superior Court Judge），預計在年底履新；他留下的職缺將於明年舉辦一場特別選舉填補。周本立是民主黨人。

周本立獲任後立即接受本報採訪指出，他非常高興獲得州長的任命，從加州眾議會改換跑道進入洛杉磯高等法院，從立法委員轉為地方法官，仍然是在法律領域內服務。未來他將同洛杉磯縣行政法官聯繫，商議報到和交接事宜，估計在年底或明年初可以履新。他將填補法官羅伯特·佩里 (Robert J. Perry) 退休後的空缺。

同樣，周本立的加州眾議員任期，也是要到2022年11月底屆滿，尚有近一年任期。因此，他轉往洛杉磯法院任職後，他留下的民意代表職位也需要有人接棒。對此，周本立表示，州長紐森將會指示安排一場特別選舉，贏家接任他留下的職缺。

周本立是亞凱迪亞市居民，自2012年當選以來，他一直擔任代表加州第 49選區眾議員。從1994年到2012年，他是執業律師，並且於2000年到 2012年擔任洛杉磯縣蒙地貝婁（Montebello）聯合學區教委會教育委員。周本立早年從加州西南大學法學院（Southwestern University School of Law）獲得了法學博士學位。

州長紐森於29日共任命了11名地方高等法院法官，其中Alameda縣一人，Kings縣一人，洛杉磯縣三人，Merced縣一人、Modoc縣一人、Nevada縣一人，沙加緬度縣二人，以及Tulare縣一人。

周本立 加州 洛杉磯

上一則

聖費南度谷巨樹倒塌 砸垮民宅一人死亡

延伸閱讀

防控新冠病毒 不要忽略流感

防控新冠病毒 不要忽略流感

加州總檢察長 會亞太裔社區領袖 談司法與亞裔熱門話題

加州總檢察長 會亞太裔社區領袖 談司法與亞裔熱門話題
追打紐森墨西哥度假 聯邦參議員克魯茲反挨批

追打紐森墨西哥度假 聯邦參議員克魯茲反挨批
灣區數處商場集體搶劫 紐森：不能接受 加派警力巡邏

灣區數處商場集體搶劫 紐森：不能接受 加派警力巡邏
加州確診放緩？紐森：別大意，冬季可能再度新增病例

加州確診放緩？紐森：別大意，冬季可能再度新增病例
集體搶掠商場 紐森：絕對不能接受 將支援更多警力巡邏

集體搶掠商場 紐森：絕對不能接受 將支援更多警力巡邏

熱門新聞

11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
竊賊將目標鎖定在貨運列車上（圖左）。東洛杉磯軌道上發現散落一地的空箱子（圖右）（NBC）

竊賊盯上貨運列車 數千包裹變空箱 棄置鐵道邊

2021-11-23 17:00
南加州出現模仿北加州集體洗劫的作案手法。（警局提供）

世說新聞／南加集體洗劫商戶頻發 警：是模仿犯

2021-11-23 22:04

超人氣

更多 >
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」
他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品

他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」

2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」