聖費南度谷巨樹倒塌 砸垮民宅一人死亡

洛縣一民宅遭倒伏的巨樹壓垮，一名男子死亡。（KTLA）

南加 聖費南度谷恩西諾社區（Encino）一戶民宅28日（周日）深夜遭遇倒伏巨樹壓垮，室內一名年長男子重傷不治，另外兩名女性及寵物沒有受傷，被安置到安全地點。

洛縣 消防局隊長維瑞特（Cody Weireter）說，事發住宅位於北奧德賽街5000號街區（5000 block of North Odessa Ave.），深夜11時以後。錄像資料顯示，一幢兩層住宅被巨大樹冠壓垮。事故發生後，住宅內居民無法脫困，待消防員趕到後，幫助兩名女性脫離險境。

據稱，脫險的兩名女性事發時在一樓，沒有受傷。還有一隻寵物狗也被消防員救出。

當營救人員進入室內搜尋其他居民時，在二樓發現一名男子，年齡約60歲，重傷不治。警方尚未透露死者姓名。

維瑞特表示，在職業生涯中從未經歷過這樣的事故，一棵超過十萬磅重的大樹，突然在半夜倒下將住宅壓垮。調查人員正在暸解是什麼原因導致巨樹倒掉。他表示，當晚無風無雨，天氣晴朗，顯然很難預料，如同中了魔法。

據報導，事故住宅被標記為危險建築，兩名被救出女性暫時被安置到紅十字會設立的庇護 所。目前尚不知道周邊鄰居住宅是否遭到倒下的巨樹損壞。