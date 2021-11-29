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LA即日起室內公共場所驗證疫苗卡 商家若違規罰款

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯市各大商家即日起，未驗證疫苗卡將被罰款。（洛市華人商家提供）
洛杉磯市各大商家即日起，未驗證疫苗卡將被罰款。（洛市華人商家提供）

洛杉磯市各商家從11月29日（週一）開始，如果不遵守該市新冠疫苗卡驗證要求，可能面臨警告和罰款，這是目前全國最嚴格的疫苗規定之一。

從本月8日開始，洛市就要求人們進入室內公共場所時，需提供疫苗完全接種證明，但為了給商家一段緩衝時間，直到29日政府才開始正式檢查商家是否嚴格執行此項規定。

即日起，餐廳、酒吧、健身房等室內企業以及大型戶外活動的經營者，如果不遵守此項疫苗法令，第一次違規將收到警告和糾正通知；第二次違規，商家可能會被處以 1000 元的行政罰款；第三次違規將被罰款 2000元；第四次及之後違規行為，會被處以5000元罰款。

洛市的全面疫苗驗證計劃稱為 SafePassLA，涵蓋各種室內餐飲場所、健身房、娛樂休閒場所、個人護理場所等。其中包括咖啡店、餐廳、酒吧、啤酒廠和釀酒廠；健身房、健身中心、舞蹈室、跆拳道館和健身訓練營；電影院、音樂會、會議中心和現場表演場地；運動場、保齡球館、拱廊、紙牌室、遊樂區、博物館、老年中心；紋身和穿孔店、水療中心、沙龍和理髮店；自助餐廳、美食廣場和酒店宴會廳。

此外，參加洛市超過5000人的戶外活動時，也須出示疫苗接種證明或72小時內的新冠病毒陰性檢測報告。

但是，民眾如果能自我證明由於醫療原因或宗教原因未接種疫苗，提供進入室內場地前72小時內的新冠病毒陰性檢測報告，用以代替疫苗卡。未接種疫苗的顧客仍然可以選擇使用這些場地的戶外區域。如果顧客戴上口罩，可以被允許短暫進入室內區域使用洗手間、下訂單或取走物品。

商家可以接受哪些文件作為疫苗接種證明？白色的CDC疫苗接種卡、其他各國政府機構簽發的類似文件、黃色的世界衛生組織疫苗卡、疫苗卡複印件、客戶手機或其他電子設備上的疫苗卡照片、由加州或者當地實體私營公司（如 Healthvana、Carbon Health、CommonPass、CLEAR Health Pass 或 VaxYes）頒發的數字疫苗接種記錄、醫療保健者提供的疫苗接種文件等。

在執行此項規定時，商家工作人員必須嚴格檢查疫苗接種記錄上的姓名，是否與帶照片的身分證相符，並檢查疫苗接種類型和日期，確保顧客完全接種疫苗至少已過14天。

洛杉磯市疫苗卡驗證涵蓋場所。（記者邵敏／製表）
洛杉磯市疫苗卡驗證涵蓋場所。（記者邵敏／製表）
洛市各大商家即日起，未驗證疫苗卡將被罰款。（記者邵敏／攝影）
洛市各大商家即日起，未驗證疫苗卡將被罰款。（記者邵敏／攝影）

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