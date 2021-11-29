洛杉磯縣一婦女四孩童被槍殺，兇嫌是孩童的父親。（LASD）

據洛杉磯 縣警局（LASD）最新消息稱，28日週日晚上，一名婦女和四名兒童被發現在蘭開斯特市（Lancaster）的住宅家中被槍殺，兇嫌男子Germarcus David是一名 29 歲的黑人 男性，涉及該起五條人命謀殺案。據信他是少年受害者的父親，也是50多歲已故遇害女子的女婿。目前被捕羈押，保釋金設為200萬美元。

28日晚10 點 27 分左右，在蘭開斯特Garnet Lane 3500 街區的的一所住宅內，發現了一名女孩和三名男孩被殺，年齡均在 12 歲以下。受害者的年齡將由洛杉磯縣驗屍所確定。

洛縣 警局官員說，警員們最初因某種緊急情況而對這所房子做出反應，發現了一名成年女子上半身中槍，同時還發現了四名兒童，他們的上半身也被射中。後來確認，遇害女子也是孩子們的外祖母。

救護人員宣布，在現場的所有五人都已死亡。

警方說，一名據信是孩子父親的男子，後來被拘留在蘭卡斯特警局內，正在接受調查人員的訊問。

兇殺案調查人員已經逮捕了嫌疑人 Germarcus David，一名 29 歲的黑人男性，參與了這五起謀殺案。

嫌疑人Germarcus David被關押，以代替 2,00萬美元的保釋金。 預計他將於 2021 年 11 月 30 日星期二在羚羊谷法院（Antelope Valley Court）出庭。