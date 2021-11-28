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南加河濱Mission Inn燈節開始 全美最佳燈節之一

記者啟鉻／河濱綜合報導
河濱市中心Mission Inn舉辦年度盛大燈節活動。（Mission Inn提供）
河濱市中心Mission Inn舉辦年度盛大燈節活動。（Mission Inn提供）

南加州內陸頗具盛名的河濱市中心Mission Inn舉辦年度燈節（Festival of Lights）已經進入第29個年頭。2021年年度燈節自11月26日至2022年1月6日。因為新冠肺炎疫情影響，燈節連續兩年未舉行開幕式，更沒有燃放煙花。雖然沒有舉行五彩繽紛開幕式，但不影響燈節吸引四面八方的眾多來訪者。

燈節雖然是由Mission Inn酒店舉辦，但已經成為內陸的一個重要節慶活動。是全美最具規模的燈節之一，曾被USA Today評選為最佳公眾燈飾活動（Best Public Lights Display）。每年的燈節活動都能給人帶來驚喜，比如使用新能源、彩燈數量增多、吸引更多民眾參觀等。實際上，年度燈節已經成為很多民眾不可或缺的節慶活動。

為了準備2021年燈節，工作人員需要至少提前三周安裝各種彩燈和各種裝飾。由於沒有開幕式，一些活動取消，比如現場娛樂、食品攤位、馬車等。Mission Inn總經理Tony Maalouf表示，工人們在8月底第一周就開始裝飾工作了。而準備工作持續數月，因為需要準備五百個彩燈，還有其它裝飾物，包括聖誕老人、麋鹿、人偶等。

2020年燈節有了主題是Christmas Lights at the Inn，今年還是沿用這個主題，並將燈節一直延續到明年初。每年前來觀賞燈節的不僅有內陸居民，還有南加其它城市民眾，甚至遠在外州或美東的居民，也都前來一睹燈節盛況。

南加 加州 疫情

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