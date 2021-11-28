加州法院臨時阻止監獄疫苗令 恐讓獄中疫情氾濫

聯邦上訴法院臨時阻止一項在加州監獄接種疫苗令。（檔案圖）

據KTLA5報導，聯邦上訴法院28日臨時阻止一項在加州監獄 接種疫苗 令。該命令要求監獄工作人員必須接種新冠肺炎疫苗，或因為宗教及醫療原因豁免接種。

聯邦第九巡迴法院批准擱置九月間地方法院上訴請求，並將截止日設為12月13日作以快聆訊程序。該接種疫苗令於1月12日實施，不過上訴法庭將生效日期延至3月，屆時將確定上訴聆訊安排。

據報導，聯邦法官在2005年發現加州監獄缺乏提供犯人足夠醫療護理，由法庭任命的監管人獲任管理該保健系統。發布疫苗接種令的法官也接受了監管建議。除要求監獄工作人員接種COVID-19疫苗外，地方法院法官Jon Tigar還希望親自探訪接種疫苗或獲豁免的在監獄外工作犯人，包括擔任消防工作的犯人。

非營利組織Prison Law Office負責人Don Spector表示，擱置決定會讓監獄工作人員及犯人遭受更多感染風險，該組織代表犯人進行一項針對加州監獄醫療狀況長期訴訟。

實際上，加州監獄強制疫苗接種令也沒有獲得州長紐森及監獄管理機構支持，儘管州府先前曾下令所有州府僱員及懲教人員接種疫苗或定期檢測。加州懲教管理者協會也表示，強制疫苗接種令若遭到部分工作人員拒絕，會讓監獄系統人員短缺。

據統計，加州監獄系統自疫情爆發以來，有超過五萬名犯人確診感染了新冠肺炎，這個數字佔整個犯人總數一半以上，在感染者中至少有240餘人死亡。