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高溫無雨 南加州許多地區延長禁燃令

【洛杉磯訊】

南海岸空氣質量管理區（The South Coast Air Quality Management District）27日今天延長對室內和室外木材燃燒的強制性禁令，以期能夠有效控制相關地區愈來愈嚴重的空氣污染。

加州持續乾旱無雨，12月馬上到來，許多地區依然白天是將近80華氏高溫。而由於許多地區晚上溫度降低，加上節日到來，各地室外室内木材燃燒量大增，導致空氣污染繼續增加。南海岸空氣質量管理區的木材燃燒禁令將延長至少至星期天晚上11點59分，包括南海岸盆地的所有地區，洛杉磯、河濱縣和聖巴納地諾縣的非沙漠地區以及橙縣。

該禁令不適用於海拔 3000呎以上的山區社區、科切拉山谷或高地沙漠。依賴木材作為房屋唯一的取暖熱源、低收入家庭和沒有天然氣服務的居民也免於要求。

禁止燃燒的室內和室外木材包括原生木材和造火原木，包括蠟油或紙製成的原木。天然氣不受限制。

南海岸空氣質量管理區專家解釋，禁止燃燒人造木材的主要原因是這些木材燃燒的煙塵中含有細顆粒，也稱為顆粒物或PM2.5，可以深入人和動物的肺部並引起呼吸系統問題，例如哮喘。

居民可以通過通過電子郵件或短信註冊Air來接收禁燃日通知，或獲得空氣管理局在www.AirAlerts.org上發出的警報。

天然氣 低收入 加州

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