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南加華人感恩節被偷車 賊為省錢不加油 用到盡

記者張宏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞（Arcadia）一華人感恩節太慘，兩輛車一個被盜一個車子被偷。（讀者提供）
亞凱迪亞（Arcadia）一華人感恩節太慘，兩輛車一個被盜一個車子被偷。（讀者提供）

油價上漲，連盜賊都很省！亞凱迪亞（Arcadia）一華人感恩節太慘，兩輛車一個被盜一個車子被偷，盜賊開贓車作案近兩天，跑百哩一滴油也不加。車主拿回車，看到車子慘狀和各種吸毒工具都要哭了。

（影音來源：記者張宏）

亞市華人25日一早收感恩節「大禮」，華人劉先生早上7時父親問他「你車子不在，還以為你出門了！」，他跑到車道查看才發現自己停在車道上一輛金色的1999年Lexus470休旅車不翼而飛，另外一台白色的Lexus570休旅車裡面也有翻找的痕跡。

劉先生趕緊調監控查看，他說，監控顯示25日凌晨4時左右一個穿藍色帽衫和牛仔褲的男子摸到他白色的車子面前，不知道拿什麼東西將車子打開，進入車內翻找財物。碰巧他470那輛車的備用鑰匙就在車裡。盜賊拿了鑰匙直接打開金色的470，坐上車子開車揚長而去。

他說，這個盜賊在他的車裡前後摸了22分鐘，幸虧他在兩輛車裡各放了一個蘋果的AirTag。他開始用手機追踪自己那輛被偷的470車子位置。結果這尋車之旅相當坎坷，先是他發現車子在阿祖薩（Azusa）， 可是當地警察一個多小時後去的時候，信號斷了，沒找到車子。在25日中午12點的時候，他找到車子的信號，他想趕過去，結果當時210發生車禍，等他過去的時候，也失之交臂。最慘的是對方已發現他車子裡放了AirTag，他最後在一個停車場找到了被丟掉的AirTag。

所幸26日當地警方在一處康鬥的車道找到了劉先生的車，主要原因是車子沒油了，盜賊只能棄車逃跑，當時車上有三個盜賊，警方抓到了一名西裔男子，另外兩個跑掉。劉先生說，多虧他平時喜歡將車子用到亮燈才加油，最近油價那麼貴，小賊也不捨得加油，跑了一天多，導致車子一滴油都不剩。他去加油時，平時20加侖加滿的車子，這次要加到23加侖才能加滿，可見盜賊用得多狠。

不過盜賊也給劉先生「留下」不少東西，包括各種吸毒工具、犯案工具、螺絲起子、刀和各式手套，還有一個不知道誰的行李箱。車子瀰漫著大麻味道，還有很多糖水印記，車子被他們翻得幹乾淨淨，內裝還被破壞，估計是看他有沒有在車子裡藏東西。車裡還有一套衣服被丟在裡面，就是盜賊偷他車時穿的衣服。

劉先生說，車子雖然找回來，但這次損失真的不小，包括價值3000多元的防彈衣和防彈甲，還有兩個狗籠子要500多元。

金色的1999年Lexus470休旅車被盜賊用到一滴油都不剩，還留下各種吸毒工具...
金色的1999年Lexus470休旅車被盜賊用到一滴油都不剩，還留下各種吸毒工具。（讀者提供）
監控顯示25日凌晨4時左右一個穿藍色帽衫和牛仔褲的男子摸到白色的車子面前。（讀者...
監控顯示25日凌晨4時左右一個穿藍色帽衫和牛仔褲的男子摸到白色的車子面前。（讀者提供）

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