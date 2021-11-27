華裔汽車設計師張曉 兩年打磨作品獲大獎
目前在林肯汽車爾灣設計部擔任相關車型的內飾設計的華裔設計師張曉，不僅在競爭激烈的業內受到大廠青睞，更用自己在業餘時間打磨參賽作品榮獲國際設計獎項。
張曉解釋，內飾對於汽車整體來說，不像外觀可以給人一目了然的印象，但卻是車主每天都會最近距離接觸和使用的部分，所以設計的合理性很重要。相對於外觀，設計內飾更需瞭解人的使用習慣和體驗，瞭解科技發展的最新趨勢，做到造型美觀和實用性的完美結合。
雖不是美術生，但張曉從小就有繪畫興趣，高中學的是理科，於是報考了南京航空航太大學工業設計專業。畢業後在上海和北京工作了五年時間，對汽車內飾設計越發感興趣。 於是決定辭職出國留學，申請到藝術中心設計學院（Art Center College of Design）繼續深造。
放棄了在中國的穩定工作和生活舒適圈，下決心來美唸書，適應高強度的學習節奏並承受經濟和精神上的雙重壓力，家人的支持幫助張曉堅持了下來。在校期間他就在寶馬、日產、Bang&Olufsen等汽車公司實習，2016年從藝術中心畢業后，張曉加入位於洛杉磯的電動車初創公司法拉第未來（Faraday Future），之後也曾在另一家汽車初創公司Divergent3D參與過跑車設計。2019年加入福特汽車公司，參與林肯品牌的相關車型內飾設計。
看起來一帆風順，但他表示，其實因行業相對飽和，作為留學生畢業后留美工作競爭非常激烈。在工作前幾年一直都在為更穩定的生活和工作努力。自己在電動車初創公司經歷過公司的大起大落，面對過裁員；在傳統汽車大公司見識過由於公司內部組織結構複雜帶來的問題；也在規模很小的公司裡做過短期專案，從而看到了行業的各個層面的現狀。
不僅如此，為了提高個人作品集品質，張曉還花了不少閒暇時間做個人專案。因為公司項目在發佈前是有非常嚴格的保密要求，絕對不可私自公佈。所以如果設計師想提高自己知名度，就需花很多業餘時間做個人專案。而汽車設計項目通常都是幾十個人的團隊，花數月時間才能完成的工作，而想要獨自打造自己的項目，更是難上加難。
張曉不得不利用所有的節假日休息時間來打磨自己的作品，並參加比賽。一次為了趕比賽截止日期，耶誕節的凌晨他仍在紐約的一間短租屋裡熬夜趕進度，硬是一個人花了兩年時間，做完了車的外觀、內飾、色彩材質和交互體驗的設計，包括二維效果圖、三維數據建模、模擬渲染、產品展示動畫等，通常是一個團隊數月才能完成的所有工作。最終這件作品斬獲了不少國際比賽大獎，比如IDA Design Awards交通工具類別的銀獎和A'Design Award的二等獎。
「機會總是留給有準備的人」。，他說，「我相信平時的積累和準備都不會是無用功，這些都會成為今後成長路上有用的能力和經驗」。出國前他給自己定下的目標，希望在美國成為高水平的汽車設計師。至今他對自己完成目標的程度是滿意的。但是未來他希望自己不僅僅是設計師，而是一個有想法和遠見的創業者，能夠從更本質的層面上完成一個事物從無到有的過程，體會到成就感。
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