華裔汽車設計師張曉 兩年打磨作品獲大獎

在法拉第未來工作的時候，張曉和設計的車型FF91的合影。（圖片由張曉提供）

目前在林肯汽車 爾灣設計部擔任相關車型的內飾設計的華裔設計師張曉，不僅在競爭激烈的業內受到大廠青睞，更用自己在業餘時間打磨參賽作品榮獲國際設計獎項。

張曉解釋，內飾對於汽車整體來說，不像外觀可以給人一目了然的印象，但卻是車主每天都會最近距離接觸和使用的部分，所以設計的合理性很重要。相對於外觀，設計內飾更需瞭解人的使用習慣和體驗，瞭解科技發展的最新趨勢，做到造型美觀和實用性的完美結合。

雖不是美術生，但張曉從小就有繪畫興趣，高中學的是理科，於是報考了南京航空航太大學工業設計專業。畢業後在上海和北京工作了五年時間，對汽車內飾設計越發感興趣。 於是決定辭職出國留學，申請到藝術中心設計學院（Art Center College of Design）繼續深造。

放棄了在中國的穩定工作和生活舒適圈，下決心來美唸書，適應高強度的學習節奏並承受經濟和精神上的雙重壓力，家人的支持幫助張曉堅持了下來。在校期間他就在寶馬、日產、Bang&Olufsen等汽車公司實習，2016年從藝術中心畢業后，張曉加入位於洛杉磯的電動車 初創公司法拉第未來（Faraday Future），之後也曾在另一家汽車初創公司Divergent3D參與過跑車設計。2019年加入福特汽車公司，參與林肯品牌的相關車型內飾設計。

看起來一帆風順，但他表示，其實因行業相對飽和，作為留學生畢業后留美工作競爭非常激烈。在工作前幾年一直都在為更穩定的生活和工作努力。自己在電動車初創公司經歷過公司的大起大落，面對過裁員；在傳統汽車大公司見識過由於公司內部組織結構複雜帶來的問題；也在規模很小的公司裡做過短期專案，從而看到了行業的各個層面的現狀。

不僅如此，為了提高個人作品集品質，張曉還花了不少閒暇時間做個人專案。因為公司項目在發佈前是有非常嚴格的保密要求，絕對不可私自公佈。所以如果設計師想提高自己知名度，就需花很多業餘時間做個人專案。而汽車設計項目通常都是幾十個人的團隊，花數月時間才能完成的工作，而想要獨自打造自己的項目，更是難上加難。

張曉不得不利用所有的節假日休息時間來打磨自己的作品，並參加比賽。一次為了趕比賽截止日期，耶誕節的凌晨他仍在紐約的一間短租屋裡熬夜趕進度，硬是一個人花了兩年時間，做完了車的外觀、內飾、色彩材質和交互體驗的設計，包括二維效果圖、三維數據建模、模擬渲染、產品展示動畫等，通常是一個團隊數月才能完成的所有工作。最終這件作品斬獲了不少國際比賽大獎，比如IDA Design Awards交通工具類別的銀獎和A'Design Award的二等獎。

「機會總是留給有準備的人」。，他說，「我相信平時的積累和準備都不會是無用功，這些都會成為今後成長路上有用的能力和經驗」。出國前他給自己定下的目標，希望在美國 成為高水平的汽車設計師。至今他對自己完成目標的程度是滿意的。但是未來他希望自己不僅僅是設計師，而是一個有想法和遠見的創業者，能夠從更本質的層面上完成一個事物從無到有的過程，體會到成就感。