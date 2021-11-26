黑五式微 聖谷商場未湧人潮 可買可不買

Best Buy黑五買氣和平常無差。（記者楊青／攝影）

延續幾十年的「黑色星期五 」商場血拼今年暗淡，聖蓋博谷東區的許多高光商圈，感恩節後24小時未見傳統的搶購人潮。

大型購物商場和開放式購物中心感恩節後即像往年一樣，早早貼出了「買一送一、「買三送三」、「50% off」、「30% off」、買二折半等優惠，不過，許多地區都沒有出現洶湧人潮，不見早早排隊的人潮，也難見大包小包肩扛手提滿載而歸的民眾。

許多華洋家長喜歡的Old Navy，不少時髦青少年喜歡的Tilly’s、American eagle、Abercrombie and fitch等等都打出了半價或第二件半價優惠的標牌，一些T賉、夏秋襯衣和便裝短衣短褲等等，乾脆一律五元或七元；平常近百元一件的外套，當天不到60元；或原價近40元左右，一律變成19.99元。儘管如此，許多商家還是門前冷落，商家為假日臨時增添的加班人員，比客人還多。往年感恩節前夜甚至一個星期前就搭帳篷等開門第一時間血拼搶購的Best Buy，同樣沒有出現比平常更多的人潮，雖然少數客人將大型電器運上車外，現場客人大多老神在在，一副可買可不買的樣子。

「確實沒有一定要買什麽」，當天在Bath & Body Works採購的一對華人姊妹表示，她們有很多朋友，往年的聖誕節至少要準備將近50份禮物，這家她們最喜歡的店，不到10元就可以買到一份看得過去的禮物。但去年因爲疫情 取消了聚會，禮也不用送了。沒想到大家都覺得節日彼此不送禮也挺好，省去很多麻煩，所以今年大家約好彼此不張羅禮物。他們當天逛店，主要是趁便宜買些自己用的東西。

商家表示，今年黑色星期五實體店冷落的景象也是早有預料。因爲疫情期間更多人改爲網上購買和消費，實體店進一步式微；加上很多商家全年都有大折扣優惠，黑五 早早就在網上開打。尤其年輕人，早早網購了各種節日，黑五趕商場的，很大程度就剩下了可買可不買的人群。

家住阿罕布拉的沈先生表示，感恩節晚上全家吃大餐後，想到購物中心走走看看黑五人氣，沒想到上網一查，發現77家主要商家今年都沒有特別設立黑色星期五特殊優惠時間，多年來的黑五傳統，似乎真的走入歷史。沈先生表示，感恩節當天上午他到住家附近的trader joe's、aldi等連鎖店想補充一些食品，也碰了門釘，連Target都提前關門過節，完全不像以前感恩節至少開門半天，幾十個商家的停車場地空空如也。

不過與其它種類的商家相比，平常備受冷落的Barnes & Noble等一些書店和文化類商家，今年黑五的買氣似乎有點出人意料，書店今年黑五提供半價，或買第二本書半價外加買滿100元再給10元禮券的優惠，吸引不少家長和孩子。