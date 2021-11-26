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嚴陣以待快閃搶劫 南海岸名店外鬆內緊

記者張宏／柯斯塔梅沙市報導
名牌店內部限制客人人數。（記者張宏／攝影）
名牌店內部限制客人人數。（記者張宏／攝影）

全美奢侈品店「零元購」搶劫成風，讓零售業氣氛緊張，南海岸廣場的名店呈現外鬆內緊的景象。在柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）的南海岸廣場嚴陣以待，各家名店內外隨處可見保安，店鋪不僅限制入內人數，且有的店鋪需要事先預約才能進入。

（影音來源：記者張宏）

加州近日連續發生數起多人團夥快閃搶劫事件，繼舊金山一間百貨公司遭80人洗劫及LV名牌店遭多人劫掠後，南加也出現模仿作案。有人諷刺這種搶劫行為是「零元購」，治安惡劣也讓商家如臨大敵，氣氛緊張。在南海岸廣場26日人潮湧動，各個名店外表和平時無疑，但是隨處可見的保安也在提醒人們暗潮汹湧的氣氛。

不少名店26日都關著門，有店員或者保安站在門口，客人進入需要排隊。LV店門口的人們大排長龍等待進入，店員表示，因為節日人潮比較多，此舉是為了控制店鋪人數。而有的店需要事先預約才能進入。對於最近加州名店搶劫事件，有的店員諱莫如深，表示不知情，不願意回答。有的店員表示，這是加州法律的漏洞，人家要搶，再多保安也沒用，他們每天在這裡工作也會緊張。

南海岸購物廣場市場部負責人Debra Gunn Dowing表示，這種瀰漫加州的搶劫犯罪行為，讓各個零售店鋪都很緊張，當然也包括南海岸廣場。每個店鋪都有自己的監控系統和保安人員，商場也配備了強有力的保安團隊，且和當地警方密切合作。

一些亞裔面孔的年輕人聚集在一家名牌店前排隊，一名年輕人認為最近名店搶劫的事件是犯罪，非法所得的名牌即使穿在身上也不會覺得酷。搶劫成風的大環境，讓大家都神經緊張。雖然這些店家外表看不出異樣，但是感覺大家眼神都比較警惕，商場裡隨處可見穿制服的保安。

名牌店大排長龍。（記者張宏／攝影）
名牌店大排長龍。（記者張宏／攝影）
名牌店內部限制客人人數。（記者張宏／攝影）
名牌店內部限制客人人數。（記者張宏／攝影）
名牌店大排長龍。（記者張宏／攝影）
名牌店大排長龍。（記者張宏／攝影）
名牌店大排長龍。（記者張宏／攝影）
名牌店大排長龍。（記者張宏／攝影）
人們26日聚集在商場購物。
人們26日聚集在商場購物。
名牌店大排長龍。（記者張宏／攝影）
名牌店大排長龍。（記者張宏／攝影）

加州 亞裔 舊金山

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