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防野火續停電 南加４萬用戶26日仍無電

記者王若然／綜合報導
阼野火局部停電，南加４萬住戶26日仍無電。（Pexels）
阼野火局部停電，南加４萬住戶26日仍無電。（Pexels）

為防範乾燥天氣和焚風可能引發的野火風險，南加愛迪生電力公司（SoCal Edison，SCE）26日繼續採取局部停電措施，４萬用戶仍處於無電狀態。

本周南加乾燥、大風的天氣，讓SCE在感恩節當天（25日）對7萬3000用戶斷電。根據SCE網站，截至26日上午9時，還有4萬用戶沒有恢復電力。包括洛杉磯縣1萬2333戶，橙縣1496戶，河濱縣（Riverside）1萬2857戶，聖伯納汀諾縣（San Bernardino）3458戶以及范杜拉縣（Ventura）1萬579戶。

對此SCE發言人Gabriela Ornelas表示，只有在其他防野火辦法都用盡時，才迫不得已對用戶停電。他說，「為安全停電是我們為保護用戶使用的最後的辦法。」

在乾燥及大風天，野火可以延燒得很快，25日的風力在某些區域可達70哩每小時。

國家氣象局（National Weather Service）表示，洛杉磯縣、范杜拉縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣部分地區火險紅色等級將持續至26日下午6時。

除了停電，南加州部分用戶截至26日上午也沒有網路。根據SCE發出的通告，這是因為防範野火，附近網絡信號基站也被關閉。因此，有的用戶家裡雖然有電，但是沒有網路。

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