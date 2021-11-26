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聖地牙哥高中生拒打疫苗 興訟遭駁回

編譯組／綜合報導
政府鼓勵高中學生接種疫苗。（LAUSD)
政府鼓勵高中學生接種疫苗。（LAUSD)

聖地牙哥16歲女學生狀告聖地牙哥聯合學區，指責學區讓教師可以以健康或宗教理由豁免施打新冠疫苗，但卻不允許學生以宗教原因不打疫苗。雖然聯邦地院18日已經判決學生敗訴，但她的律師宣布已向聯邦上訴法院提告，並要求29日之前裁決暫時禁制學區的強制接種令。

這名高中學生與其家長認定，新冠疫苗的研發過程使用了墮胎後的胚胎細胞，違反了基督教教義，因此先是向聯邦地院提告，但是敗訴。委任律師Paul Jonna告訴媒體，他們已經提出上訴，並希望聯邦第九巡迴上訴法院11月29日作成決定，避免錯失學區規定的第一劑期限。

聖地牙哥聯合學區規定16歲以上學生與教職員必須在12月20日前完全接種。如果學生錯過期限，將只能遠距上課，也不能參加運動等課外活動，最終將導致她失去申請大學獎學金的資格。律師並強調，雖然教職員可以以健康或宗教理由豁免，但學生卻只能以健康因素申請豁免，對學生並不公平。

聖地牙哥聯合學區尚未正式回應，但被列為被告的教委會主席Richard Barrera曾在出庭時表示，他們不開放學生申請宗教豁免是因為擔心遭到濫用，最終導致接種疫苗比例過低。

 

學區 疫苗 聖地牙哥

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