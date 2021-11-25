南加324人接種過期疫苗 當局尋人重新施打

南加324人接種過期疫苗，當局正在聯繫這些人。（unsplash.com）

河濱加大衛生局（Riverside University Health System）24日（周三）宣布，河濱縣當局正在聯繫 324 名接種輝瑞疫苗 的人們，因為他們接種的疫苗在冰箱中存放時間超過了製造商的建議。官員說，接種者沒有危險，但建議重新接種。

衛生局表示，這些疫苗儲存過期，不會對接種者構成危險，但可能已經已經失效，影響疫苗抵抗病毒的能力。這些過期疫苗接種是在河濱縣的兩個社區衛生中心站點進行的，工作人員周二查看日誌時發現了錯誤。

10 月 8 日至 11 月 23日在8876 Mission Blvd 的Jurupa Valley (CHC) ，10 月 23 日至 11 月 23 日在 7140 Indiana Avenue 的 Riverside Neighborhood Clinic，提醒這些時間段在這兩個地點接種過疫苗的民眾注意，河濱加大衛生局工作人員正在聯繫相關的疫苗接種者。

民眾若懷疑自己是否接種了過期疫苗，可致電800-945-6171聯繫工作人員了解詳情。河濱縣官員表示，他們已採取措施防止這種情況再次發生。