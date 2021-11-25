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感恩節遊意大利 景點客少水清澈 松露當季嚐美食

記者邵敏/洛杉磯報導
家住洛杉磯的蕾蕾一家，感恩節前往意大利度假一周，與當地朋友相聚。（蕾蕾提供）
家住洛杉磯的蕾蕾一家，感恩節前往意大利度假一周，與當地朋友相聚。（蕾蕾提供）

洛杉磯很多華人在感恩節假期出遊，有些人選擇境內自駕游，更有不少人選擇歐洲長途旅行。此時正在意大利度假的華人，稱現在正是歐洲遊的最好時節，遊客少環境乾淨，知名餐廳不用排長隊，連威尼斯曾經的臭水溝都變得從未有過的清澈。

（影音來源：蕾蕾╱記者邵敏後製）

家住聖瑪利諾市（San Marino）的蕾蕾一家人，選擇在感恩節假日前往意大利度假一周，主要目的地是佛羅倫斯（Florence）和威尼斯（Venice）兩個城市，蕾蕾直呼此次旅行太過癮，賞美景嚐遍當地各種美食。「新冠疫情近兩年，這是我們第一次出國旅行，一家人都非常興奮開心，感受到久違的放飛心情。」

最讓蕾蕾印象深刻的是，當地每一個景點都非常乾淨，「威尼斯的改變太大了，以前水很渾濁，現在非常清澈，連水的顏色都變了，很多朋友看了我拍的照片，都說從來沒有見過威尼斯這麼乾淨的水。之前來時到處人擠人，沒法走路，如今十分通暢，疫情導致遊客少，景點井然有序。」

因為有當地好友介紹，蕾蕾一家每天都去品嚐各種地道的意大利美食，她說印象最為深刻的就是松露（Truffle）大餐，正值松露上市季節，當地有一家以烹飪松露為名的餐廳，「這家餐廳地下室有2000多年的歷史，可以在裡面就餐，服務生現場在顧客面前製作松露美食。每道菜，包括牛排、色拉，甜點等都會加入松露，味道十分驚艷，太好吃了。」

同時蕾蕾還提到，以前去意大利這些知名餐廳就餐，需要提前預定，還要在門口排隊幾小時才能輪到，「現在去了就能就餐。以前這些餐廳天天爆滿，不可能有空位，現在就比較空了。」衝著這些便利，蕾蕾極力推薦自己的朋友，如果有時間，這個時候來歐洲旅行特別好，「疫情後國際旅遊重新開放，當地人熱情禮貌，人少景美，而且防疫措施嚴格，比較安全。」

據蕾蕾介紹，因為疫情還在繼續，歐洲當地的防疫措施十分嚴格，這讓她感覺此次旅行很安全。飛往意大利前，遊客除了需提供完全接種的疫苗卡之外，還要提供72小時內的核酸檢測陰性證明，才能登機。

而在意大利旅行期間，進入室內都需要提供疫苗接種證明，不管是進入博物館、餐廳，還是乘坐任何交通工具，包括上船上車，都一定要出示疫苗卡，核對身分信息，否則不能進入，非常嚴格。「我就看見一名顧客沒有疫苗卡，想進入餐廳吃飯，但老闆婉拒，不讓他進來。並對大家說放心，不會讓不安全的顧客入店。」

蕾蕾說，當地對於室內戴口罩的要求也十分嚴格，工作人員會隨時禮貌地提醒客人準確戴口罩，只有在餐廳就餐時才能摘下。

義大利美食。（蕾蕾提供）
義大利美食。（蕾蕾提供）
疫情期間，進入餐廳需提供疫苗接種證明，圖為意大利火腿餐廳。（蕾蕾提供）
疫情期間，進入餐廳需提供疫苗接種證明，圖為意大利火腿餐廳。（蕾蕾提供）
正值松露上市，當地一家知名餐廳，每道菜都會加入松露。（蕾蕾提供）
正值松露上市，當地一家知名餐廳，每道菜都會加入松露。（蕾蕾提供）
義大利海鮮大餐。（蕾蕾提供）
義大利海鮮大餐。（蕾蕾提供）
正值松露上市，當地一家知名餐廳，每道菜都會加入松露。（蕾蕾提供）
正值松露上市，當地一家知名餐廳，每道菜都會加入松露。（蕾蕾提供）
疫情期間，遊客少，威尼斯曾經的臭水溝都變得從未有過的清澈。（蕾蕾提供）
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疫情 疫苗 美食

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