一張桌兩撥客 親友團聚惜福 那管餐費漲兩成

餐廳客人爆滿。（記者啟鉻／攝影）

感恩節當天，華人 社區中餐館生意紅火，多數需要客人排隊多時才能就餐。有餐廳業者表示，感恩節當晚一張桌有兩撥客人預訂，生意似已恢復到疫情 前；有些餐廳缺人手只能提供外賣；也有顧客感覺餐費漲了逾20%，火雞大餐也漲價許多。

多家中餐廳當天爆滿，在羅蘭岡明珠廣場一家川味火鍋店門前排起長隊，需要等待才能就餐。鑽石廣場一家規模較大餐廳客人也是需要排隊多時才能就餐。有客人就餐後表示，今年感恩節餐費漲價不少，估計餐費支出超過20%。但是一家人及親友團聚，大家圖個快樂，也就對漲價不在意了。一位訂購烤火雞餐的顧客也表示，較比上一年感恩節火雞餐，今年至少漲了四元多。餐廳前台服務人員表示，雖然價格有調漲，但今年火雞餐定量與上一年差不多。

但是，也有暫時不漲價的。中餐業者鹿強表示，較比2020年感恩節餐飲業生意慘淡，今年好許多，似乎恢復到疫情前水平。很多餐廳都適時調漲價格，但他經營的上海灘餐廳沒有調漲，客人預訂情況也不錯，比如感恩節當晚一張餐桌就有兩撥客人預訂。生意不錯，他的心情也很好。不過面臨食材漲價壓力，考慮未來或需要調漲價格，應對通脹。另一個壓力就是人手不足，導致上菜速度不如預期。

南加 多個餐飲廣場，感恩節當天因為太多顧人，停車一位難求。聖谷東區鑽石廣場白人保安表示，上一年感恩節，廣場上停靠車輛很少，當時疫情還很嚴重，大家都不敢出門。可今年感恩節不同，他估計顧客比平時多了近30%，疫情舒緩後，大家都想出來輕鬆一下。

業者也抱怨今年通脹給他們帶來更多壓力。一位在羅蘭岡可利馬路上經營香腸生意的業者表示，餐廳使用的日本味精漲了兩倍多，其它調料也漲了近20%，餐盒等材料也漲價不少，材料漲價、房租調漲及人手不足幾重壓力，今年感恩節對業者壓力太大！由於人手不足，雖然規定堂吃開放，但她依舊不敢開放堂吃，擔心一旦客人增多應付不過來。

香港廣場一家珠寶首飾店是一對年長夫婦經營，雖然是感恩節，夫婦兩人也還是照樣開業。不過兩人對近日發生的多起搶案很擔心。他們表示，只好是晚開店、早打烊，避免發生意外。

當天只有少數華人商家歇業，南加Hide Out咖啡店業者陳盈穎說，她在感恩節給員工放假，主要是平時客人都是洋人較多，此外華人員工都在美國出生，都習慣在感恩節與家人在一起。也有歇業商家在門上貼出告示，對感恩節當天休假，給客人造成不便表示抱歉。