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感恩節買氣旺 中餐廳生意火

記者張宏／亞凱迪亞市報導
餐廳內部也是賓客滿座，有普通華人家庭聚餐，還有各種社團活動辦酒席。（記者張宏／攝影）
餐廳內部也是賓客滿座，有普通華人家庭聚餐，還有各種社團活動辦酒席。（記者張宏／攝影）

今年感恩節聖蓋博谷的華人餐廳滿血復活，忙的熱火朝天，且業者也更有信心製作更花時間、更有誠意的新菜，回饋食客矢志不渝。

今年的感恩節聖蓋博谷華人餐廳十分忙碌，食客早早預訂了感恩大餐席位，雖然物價上漲，但是餐廳業者有誠意，訂火雞贈送糯米飯和奶黃包，還推出寓意吉祥和需要花費兩個多小時製作的八寶葫蘆鴨。

（影音來源：記者張宏)

疫情好轉讓商家對未來更有信心，也更願意花時間去研發新菜。上海灘餐廳老闆鹿強表示，今年感恩節除了火雞，想來點不一樣的。八寶葫蘆鴨是一道很有名的上海菜，因為很花功夫，很少有餐廳做。今年感恩節買氣好，且鴨子更符合華人口味，所以節日期間每天推出68元的限量八寶葫蘆鴨，感恩節當天會根據預訂的座位，製作30隻。大家經過去年的隔離，今年終於能圍坐在一起，沒有什麼比這道菜寓意的吉祥如意，更符合華人的節日願望了。

餐廳大廚李師傅表示，這道菜工序複雜且耗時，因此要有專人製作。要先將鴨子剔骨，只剩外皮，之後將臘肉、火腿、百合、板栗、蝦仁等餡料和糯米，按照一比一比例炒熟攪拌，大約一磅重量，塞入鴨子內部，之後用針封口。將鴨身用線繫好，做成葫蘆狀，然後放入火上蒸兩個多小時，再將蒸出的鴨汁翻炒後澆在鴨子上，味道更加濃郁美味，是一道色香味俱佳的節日菜。

羅斯密市888海鮮餐廳停車場23日已一位難求，餐廳內高朋滿座，有普通人家庭聚餐，還有各種社團活動辦酒席。餐廳經理Lucy表示，現在餐廳堂吃和外賣雙管齊下，必須增加人手才能應付。

她說，感恩節期間包房基本已訂滿，今年節日期間推出500多隻火雞基本預訂一空，雖然火雞較去年上漲幾元，但是贈送糯米飯和奶黃包作為回饋。招牌餐點龍蝦伊麵和螃蟹油飯，也是感恩節預訂的熱門，其中螃蟹油飯中小份已早早售罄。

八寶葫蘆鴨工序複雜且耗時，因此要有專人製作。（記者張宏／攝影）
八寶葫蘆鴨工序複雜且耗時，因此要有專人製作。（記者張宏／攝影）
上海灘餐廳推出節日限定美食八寶葫蘆鴨。（記者張宏／攝影）
上海灘餐廳推出節日限定美食八寶葫蘆鴨。（記者張宏／攝影）
臘肉、火腿、百合、板栗、蝦仁等八種餡料。（記者張宏／攝影）
臘肉、火腿、百合、板栗、蝦仁等八種餡料。（記者張宏／攝影）
火雞價格較去年上漲幾元，但是贈送糯米飯和奶黃包作為回饋。（記者張宏／攝影）
火雞價格較去年上漲幾元，但是贈送糯米飯和奶黃包作為回饋。（記者張宏／攝影）
八寶葫蘆鴨寓意吉祥如意。（記者張宏／攝影）
八寶葫蘆鴨寓意吉祥如意。（記者張宏／攝影）
888海鮮感恩節火雞訂單接到手軟。（記者張宏／攝影）
888海鮮感恩節火雞訂單接到手軟。（記者張宏／攝影）

華人 聖蓋博 疫情

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