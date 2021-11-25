感恩節自駕遊 洛縣前十名便宜加油站等你來

加州個別加油站標示每加侖接近6美元，洛杉磯汽油價格24日創下歷史新高。(美聯社)

洛杉磯 地區的汽油價 格24日創下歷史新高，平均每加侖4.71美元。南加州汽車俱樂部（ Auto Club of Southern California）預測南加州今年約有440萬人在感恩節假期，外出旅行至少超過50英里以上，且多數人選擇自駕遊。在油價普遍昂貴情況下，民眾能否找到平價油？答案是「有」。

各地加油站 的汽油價格都不一樣，有的加油站在每加侖4.71美元左右，也有的已漲至每加侖6美元，價格「差很大」。外媒指出，民眾只要上網GasBuddy.com，就可搜索到美國境內便宜的加油站。民眾也可上AAA的應用程式APP查詢附近價格最低的加油站，貨比三家。

根據GasBuddy.com網站提供的消息，洛杉磯縣低油價加油站大多在東區。截至25日中午，洛杉磯縣前十名最低油價的加油站排名如下：

波莫納（Pomona）Valero （$3.99）、波莫納（Pomona）VP Racing Fuels（$3.99）、阿蘇薩市（Azusa）A-Z Gas & Diesel（$4.07) 、霍桑市（Hawthorne）Hindry Ave上的Costco（$4.09）、北嶺（North Hills）Valero（$4.09）、嘉甸那市（Gardena）Sam’s Club（$4.09）、霍桑市（Hawthorne）Paririe Ave上的Costco（$4.09）、富樂頓（Fullerton) Sinclaire ($4.41)、杭廷頓灘市（Huntington Beach）Costco（$4.15)、杭廷頓灘市（Huntington Beach）ARCO（ $4.15）。