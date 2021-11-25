我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

美眾議員：訪台消息傳出後 中使館要求取消行程

感恩節自駕遊 洛縣前十名便宜加油站等你來

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
加州個別加油站標示每加侖接近6美元，洛杉磯汽油價格24日創下歷史新高。(美聯社)
加州個別加油站標示每加侖接近6美元，洛杉磯汽油價格24日創下歷史新高。(美聯社)

洛杉磯地區的汽油價格24日創下歷史新高，平均每加侖4.71美元。南加州汽車俱樂部（ Auto Club of Southern California）預測南加州今年約有440萬人在感恩節假期，外出旅行至少超過50英里以上，且多數人選擇自駕遊。在油價普遍昂貴情況下，民眾能否找到平價油？答案是「有」。

各地加油站的汽油價格都不一樣，有的加油站在每加侖4.71美元左右，也有的已漲至每加侖6美元，價格「差很大」。外媒指出，民眾只要上網GasBuddy.com，就可搜索到美國境內便宜的加油站。民眾也可上AAA的應用程式APP查詢附近價格最低的加油站，貨比三家。

根據GasBuddy.com網站提供的消息，洛杉磯縣低油價加油站大多在東區。截至25日中午，洛杉磯縣前十名最低油價的加油站排名如下：

波莫納（Pomona）Valero （$3.99）、波莫納（Pomona）VP Racing Fuels（$3.99）、阿蘇薩市（Azusa）A-Z Gas & Diesel（$4.07) 、霍桑市（Hawthorne）Hindry Ave上的Costco（$4.09）、北嶺（North Hills）Valero（$4.09）、嘉甸那市（Gardena）Sam’s Club（$4.09）、霍桑市（Hawthorne）Paririe Ave上的Costco（$4.09）、富樂頓（Fullerton) Sinclaire ($4.41)、杭廷頓灘市（Huntington Beach）Costco（$4.15)、杭廷頓灘市（Huntington Beach）ARCO（ $4.15）。

加油站 油價 洛杉磯

上一則

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

延伸閱讀

拜登家族恢復感恩節傳統 相聚麻州南塔克特島

拜登家族恢復感恩節傳統 相聚麻州南塔克特島
美完全接種逾2億人 感恩節不「疫」樣 今年聚會氣氛濃

美完全接種逾2億人 感恩節不「疫」樣 今年聚會氣氛濃
感恩節出遊人數創歷來第2 宜避開塞車

感恩節出遊人數創歷來第2 宜避開塞車
場邊人語／感恩節屆 盛宴迎接

場邊人語／感恩節屆 盛宴迎接

祁志豪 爾灣首位華裔市府經理

祁志豪 爾灣首位華裔市府經理
杭廷頓灘原油外洩 集體訴訟向休士頓能源公司求償

杭廷頓灘原油外洩 集體訴訟向休士頓能源公司求償

熱門新聞

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06
11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
楊信（右）、楊紹培（左）父子聯手在居家用品市場，各自攻下一片天。（記者謝雨珊／攝影）

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

2021-11-18 02:20
最近南加州華人餐廳行業可謂經歷多事之秋。（讀者提供）

世說新聞／疫情又人禍 中餐館慘歷多事之秋

2021-11-20 17:40
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20

超人氣

更多 >
71歲譚詠麟爆睡女粉 起底「荒唐外遇史」元配心死出家

71歲譚詠麟爆睡女粉 起底「荒唐外遇史」元配心死出家
加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首
譚詠麟遭控「睡粉慣犯」出軌小四輪女粉 公司回應了

譚詠麟遭控「睡粉慣犯」出軌小四輪女粉 公司回應了
張蘭第1次見面把「滿族血統」掛嘴邊 大S媽神回應化解

張蘭第1次見面把「滿族血統」掛嘴邊 大S媽神回應化解
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡