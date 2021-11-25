比佛利山連續搶劫案 歹徒攜槍五嫌被捕

比佛利山莊接連三起劫案，現五人被捕，劫匪攜帶上膛槍支。（KTLA5 視頻截圖）

當局24日（周三）宣布，近日在比佛利山 莊(Beverly Hills)發生的一系列搶劫案，現已有五名嫌疑人被捕，其中兩名被捕的劫匪隨身攜帶上膛的手槍。

據比佛利山莊警察 局稱，周一晚上10時50分左右在比佛利山莊發生了兩起搶劫案，幾個小時後兩名嫌疑人被捕，他們是22 歲的洛杉磯 居民 Chynelle Tyla-Lee Rhyne 和 25 歲的Rasheedmalike Gill。他們作案後乘坐一輛黑色的SUV逃離，後在南洛杉磯Vermont廣場地區的South Figueroa Street 和西 54 街附近被逮捕。警方表示，在嫌疑人的車裡發現一把仿製槍，Rhyne被控持有仿製槍，而Gill被控搶劫。

當局還表示，在比佛利山莊發生的另外一起搶劫案中，警方在Doheny Drive附近的比佛利大道，發現了三名徒步逃跑的嫌疑人，三名劫匪中有兩人攜帶上膛的手槍。其中，來自Marina的19歲的 Isaiah Hudson 被控攜帶隱藏武器、搶劫和陰謀犯罪；來自 Seaside 的 37 歲的 Lakeylia Lambert 被控搶劫和共謀犯罪；另外還有一名16歲少年同案犯被捕。

警方說，在這三起搶劫案中，沒有人員傷亡的報告，系列搶劫案的調查仍在進行中。任何知情者都可以撥打 310-285-2125，匿名舉報可以撥打滅罪熱線 800-222-8477 或訪問 lacrimestoppers.org。