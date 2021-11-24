洛杉磯皇家獅子會國際和平海報 俞佩延獲選參賽

俞佩延畫作將代表洛杉磯皇家獅子會參加分會比賽。（主辦單位提供）

洛杉磯皇家 獅子會日前進行該區繪畫比賽，選出Suzanne初中七年級俞佩延(Peter Yu)作品，代表該會參加獅子分會比賽。

洛杉磯皇家獅子會國際「和平海報」決賽日前在洛杉磯華僑文教中心舉行。這次和平海報比賽由洛杉磯皇家獅子會會長湯淑惠Tina Van策劃，邀請核桃 學區教委佟儀鼓勵青少年參加並提供支持與協助。透過雲端更邀請了Tina Van的台灣同學高雄市立美術館典藏委員、台北巿立美術館評議委員著名藝術家王文平先生，中港台著名導演賴水清先生，明星畫家程秀瑛女士，史坦福領䄂教育CEO 楊士慧女士做為此次比賽的顧問。

皇家獅子會會長湯淑惠表示，這兩年因爲有疫情，所以今年的主題「我們相互聯繫(We are all connected)」，表達了在疫情期間我們大家如何聯繫在一起，如何共同創出一番和平的景象。

皇家獅子會創會會長黃玲玲表示，在過去30年，全球國際獅子會一直推行的藝術創作比賽，主要是鼓勵青少年和兒童，對世界和平的願景，用繪畫的方式表達出來。

參加該活動的嘉賓有洛杉磯華僑文教中心主任張皓鈞、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正、D4-L2區域總監Harry Shuster、D4-L2區域笫一副總監呂政達、聖蓋博市丁言喻市長、核桃學區教委佟儀、蒙市城中商會會長陳貴東、REIGN Financial & Insurance Services Inc.總裁王天玲、富達保險資深保險規劃師游蕙绫、2020-2021和平海報加州第二名得獎者Hailey Chan、洛杉磯皇家獅子會第一副會長Larry Liu、第二副會長卓月玲等。