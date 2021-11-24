快閃搶劫頻發 華人社區震撼

連日來，加州 主要購物中心頻發團夥搶案，自北加州舊金山開始，迅速波及洛杉磯著名購物中心，讓商家及顧客心驚肉跳，擔心再次成為搶劫目標。華人社區人士也對治安狀況表達憂慮，有人表示，問題出在立法，把更多輕罪者放出監獄 繼續作案。也有人士提醒，快閃式搶劫恐成為未來犯罪趨勢，警方如何應對迫在眉睫。對於治安狀況惡化，目前尚未有杜絕犯罪辦法。有華人表示，要想減少犯罪，只有美國 經濟好起來才行。

社區知名律師郝琦表示，社會上犯罪案件愈來愈多，原因包括被放出來的犯人愈來愈多。監獄人滿為患，不得不將輕罪犯人放出來，但由於這些犯人並未經過嚴峻刑事處罰、好好改造，出獄後依舊惡習不改，繼續犯罪。即使社會制度很完美，也無法杜絕這種情況發生。換句話說，從法律上說，法規已經存在，但監獄容量有限，不得不放出一部分犯人，導致社會、社區案件頻發。

她表示，名牌店要想避免被搶，只能加強保安力量，安保系統，這樣卻給商家增加很大負擔。尤其是在假日季，大家都購買禮物，而犯罪分子也在獵獲高級精品。節日期間盜竊搶劫案件多發，這是正常現象。郝琦說，多年前聖誕節前夕，她家被盜，損失很大。所以提醒華人，節日期間要注意安全，提高警惕做好防護，避免成為犯罪目標。她強調，法律上沒有遏制這些犯罪辦法，根本原因與社會風氣、現象有關。

羅蘭學區教委會主席陳正治表示，最初移民美國時，社會治安良好，說是「夜不閉戶」也不過分。但現在看來治安持續惡化。那時得益於「三振法規」（Three-strikes law），對於累犯重判，嚇阻了更多犯罪發生。但後來這個法規執行放鬆，尤其是加州47號提案通過，放輕罪犯人出獄，社區治安持續惡化。此外，由於通訊發達，讓團夥快閃犯罪變得容易了。他表示，應該重啟「三振法規」，遏制犯罪發生，尤其是慣犯。

核桃市市議員伍立倫表示，根本原因是法律制度問題，導致警察執法困難，於是犯罪分子在互聯網號召團夥去搶劫購物中心。這種大規模搶劫行為，即使有幾個警察在現場也無法遏制犯罪發生，更何況是保安。伍立倫提醒，快閃犯罪是一種犯罪新形式，導致惡果是多方面的，包括實體店不敢繼續經營、犯罪迅速規模大、社會影響惡劣等。

洛杉磯縣警局天普分局華裔義警陳祥寧表示，導致犯罪案件增加，加州47號法案、57號法案是最大原因，遏制犯罪增加的辦法就是大家更加覺醒，暸解這些法案對社區治安衝擊，選民站出來修法。

社區居民孟凡三從事藝術品銷售業務，他認為，社區案件增多與美國經濟有關，現在美國經濟逐漸衰落，勢必導致各類犯罪案件增加。減少犯罪的唯一途徑，就是讓美國經濟好起來。