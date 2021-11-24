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團夥搶劫冰凍三呎 亞市名包店曾被搶三四次

記者邵敏/亞凱迪亞報導
被劫後店家專門做了防盜門，顧客不能自己進出，店員開門解鎖才能進入。（記者邵敏/攝影）
被劫後店家專門做了防盜門，顧客不能自己進出，店員開門解鎖才能進入。（記者邵敏/攝影）

無論北加舊金山，還是南加洛杉磯，最近幾日都頻發集體搶劫案，引發市民恐慌。記者在探訪華人聚居城市洛縣亞凱迪亞市的購物中心時，得知這裡也曾發生類似劫案，一家品牌包包店曾經被搶劫三四次。

Westfield Santa Anita大型購物中心位於亞市，平常被華人稱為Arcadia Mall。該商場店員A先生表示，一家專門出售二手品牌包的店，近一年來曾發生三四次被搶劫的案件。其中一次，四五名非裔年輕人結夥闖入店中，當著店員的面搶了包奪門而出。

這家曾多次遭遇搶劫的一位商家店員證實了A先生的描述。據介紹，此店出售的都是一線品牌的包，因此招來不法之徒的覬覦。案發後，店家加強防範，專門做了一扇防盜門，平時顧客不能自己進出，只能店員開門解鎖後才能進入。同時，店內最名貴的包都放在安全的位置，客人需要時才會拿出來展示。

A先生在這個購物中心工作已兩年，據他所知，也只有這家店發生過此類案件。對於最近頻發的團夥搶劫案，A先生表示並不擔心，「這個城市的治安相對較好，我還是放心的。」A先生介紹說，此處購物中心的保安很多，他們會定時定點巡邏，A先生所在的店裡就有6個監控探頭以及報警器，遇到緊急事件時可以馬上報警呼救。

購物中心有不少華人商家，一家專門出售人參、燕窩等高檔補品的店員表示，他也在關注最近幾日發生的集體搶劫案，「看到這些新聞當然很害怕，但怎麼辦呢，我們還是每天上下班，做好自己的工作，要養家糊口，沒辦法，希望這些事情不要發生在我們身上。」

加州各大商家近日接連發生集體劫案，最近又正值感恩節假期，亞市購物中心有無因此特別加強安保？記者嘗試聯繫商家的安保部門，至截稿時間還沒有回應。

亞市副市長鄭博仁表示，治安每況愈下，每個城市都會有一定的危險，但亞市是安全的城市，很多華人都喜歡居住在這裡，「每年節假日，亞市警察都會增派更多警力巡邏，居民可以放心。」

亞市市長戴守真說，亞市警方對於城市裡發生的任何犯罪事件都會立即做出反應，抓捕嫌疑人，「無論這些案件是否會起訴，通過警察的抓捕，也會對犯罪分子產生一定的威懾力。不像一些城市，因為警察知道有些案件無法起訴，就不去抓人，這樣更會讓犯罪分子更加為所欲為。」

南加華人城市曾發生集體搶劫案，這家名牌包店一年以來被搶三四次。（記者邵敏/攝影）
南加華人城市曾發生集體搶劫案，這家名牌包店一年以來被搶三四次。（記者邵敏/攝影）
北加舊金山南加洛杉磯，最近幾日頻發集體搶劫案。（記者邵敏/攝影）
北加舊金山南加洛杉磯，最近幾日頻發集體搶劫案。（記者邵敏/攝影）
四五名非裔曾結夥闖入一家商店，當著店員的面搶了包奪門而出。（記者邵敏/攝影）
四五名非裔曾結夥闖入一家商店，當著店員的面搶了包奪門而出。（記者邵敏/攝影）

華人 警察 亞凱迪亞

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