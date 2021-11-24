加州歹徒快閃搶劫 警惕年底繼續作亂

The Grove購物商場執行長Rick Caruso受訪表示，目前The Grove已經增加保全巡邏。(記者謝雨珊／攝影）

假日購物季，加州 不平靜。先是舊金山連三天團夥搶劫高檔購物城，爾後洛杉磯 盜匪跟進，打劫知名購物中心The Grove及比佛利山市眾多商家，快速搶走收銀機及許多貴重商品。洛市警局Wilshire分局局長奧特羅（Anthony Otero）接受本報專訪表示，南加州歹徒抄襲北加州搶匪的快閃搶劫手法，在年末可能有更多類似案件發生。

群體搶劫的歹徒作案手法快狠準，先砸商店玻璃，群體衝入商店搜刮洗劫，搶完後立刻跳進車裡逃離現場。奧特羅負責監督有關The Grove購物中心內Nordstrom商店被洗劫的案件。他表示，警方絕對會加大力度，確保相關事件不在管轄範圍內發生。他並提醒商家及消費者多加注意自身安全，尤其是在年底購物季。

The Grove購物商場執行長Rick Caruso也受訪表示，目前The Grove已經增加保全巡邏，外加一些便衣巡邏隊。 他以安全為由，拒絕透露商圈具體的保全人數。不過他說，商圈內有多達30個監控攝像。

本報記者23日走訪The Grove購物中心，商場內擠滿了人群，大家像沒事一樣，結伴出遊逛街，挑選禮品購物。有些人甚至壓根沒有感覺到暗潮汹湧。有一對亞裔 情侶23日在The Grove逛街拍照，被問及是否知道前一晚Nordstrom被搶事件？他們不但不知曉，還直言對於周遭的安全不擔心，感覺很安全。 不過也有一名亞裔中年男子，很擔心最近在全加州刮起的搶劫風，再加上美國近兩年來對亞裔的仇視情結。他非常擔心自身及周遭友人的安全。 華人金小姐上周剛應聘成為亞凱迪亞市Nordstrom商場的營業員，聽聞團夥搶劫案後表示震驚與害怕。她難以相信這些事情會在大商場內連續發生，直呼這些歹徒簡直無法無天。

在年底節假日來臨之際，除了快閃搶劫次數增加外，有盜賊也盯上運送包裹的列車。根據NBCLA的報導，在東洛杉磯貨運列車軌道兩側，發現數千個空箱子。據悉，盜賊在Valley大道和North Misson路附近等候，一旦列車停下，他們就上車偷盜。另方面尾隨搶劫案近期也頻發，劫匪選擇跟蹤穿戴名貴首飾、駕駛豪車的人下手，在他們到家下車後搶劫。類似的尾隨搶劫案件近期在洛杉磯市已經發生133起。

今年南加州購物季很不平靜，民眾外出購物千萬要小心謹慎，安全至上。