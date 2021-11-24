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河濱市警局將添置巡邏直升機強化警力

河濱訊
河濱市府擬為警局增購兩架新巡邏直升機。（河濱市警局）
河濱市府擬為警局增購兩架新巡邏直升機。（河濱市警局）

南加河濱市為應對當前治安惡化、案件頻發的狀況，決定為警局新購兩架巡邏直升機。據悉，河濱市警局新購直升機一架將於2022年11月間服役，另一架將於2023年初加入巡邏，現有的兩架直升機屆時將被汰換。

河濱市議會於11月16日以全票通過新購警用直升機Airbus H125的決定，共計花費近1080萬元。河濱市2016年選民通過的提高銷售稅提案Measure Z，市議員們決定使用這筆稅收支付直升機費用。

據市府提供資訊，新購警用直升機，有847馬力，功率是先前警局直升機的兩倍多，可以搭載更多乘客，空中飛行時間也更長，可以提供運送傷員就醫及當地防火需要。

市議員Clarissa Cervantes表示，這筆支出不菲，對於這項投資非常關切。他代表市議員第二選區，包括Eastside、Canyon以及河濱加大地區。代表第一選區包括市中心的市議員Erin Edwards表示，購買警用巡邏直升機與民眾生活質量息息相關。

河濱市警局局長Larry Gonzalez表示，市府決定新購警用直升機，恰逢警局空中支援小組成立50周年。警用巡邏直升機也不斷更新換代，科技進步讓原有直升機增加更多先進設備。

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