南加內陸一小飛機失控墜毀1死

河濱縣23日發生小飛機墜毀事故，駕駛員死亡。（KTLA）

南加 內陸河濱縣23日上午發生一起小型飛機墜毀事故，一人死亡，失控飛機墜毀在坦密庫拉市（Temecula）一個空曠地帶，無其他人受傷。今年初以來，南加已經發生多起小飛機墜毀或撞擊事故，多人傷亡。

河濱縣警方表示，這起事故發生在23日上午10時35分，位於市區Everview Terrace街 32000號街區。當警方趕到時，發現駕駛飛機男子已經死亡，警方說，失事飛機只有一人駕駛，無其他乘客。警方發言人說，附近沒有建築物受損。尚不知是什麼原因導致飛機失事，警方正在調查事故原因。

實際上，南加自2021年初以來已經發生多起小型飛機墜毀或撞擊事故，多人死傷。10月11日，聖地牙哥市中心東北20哩處Santee市在當日午後，一架小型飛機在居民區墜毀，導致多棟住宅及數輛車損毀，兩人死亡，其中包括一名UPS送郵件車輛駕駛，事故中兩人受傷送醫。

河濱市7月中旬一架小型飛機失控在機場 發生撞擊事故，兩人受傷，無人死亡。

南加洛杉磯 縣2月間在聖彼渚市（San Pedro）附近發生一架小型飛機失事墜毀，直接擊中Terminal Island一輛半掛卡車，飛機駕駛員死亡，一人受重傷送醫。失事飛機自托倫斯市立機場起飛，是一架六座1973Pipe PA-32型單引擎飛機。死亡駕駛是嘉甸那市（Gardena）居民Larry Edward Voit，53歲。