警稱洛男為阻女伴被搶而被槍殺 是尾隨回家系列搶案

一名男子23日凌晨2點10分在好萊塢日落大道被槍殺，好萊塢分局出警。（好萊塢分局臉書）

一名23 歲的男子11月23日淩晨2點10分左右，在洛杉磯 市好萊塢一家很受歡迎的Bossa Nova巴西餐廳外被槍殺一事，洛杉磯市警察 局局長摩爾（ Michel Moore）當天稱，這是一系列尾隨回家搶劫（follow-home robberies）案件中的一起。

摩爾告訴洛市警察委員會，這起犯罪與另一起尾隨回家搶劫有關，劫匪專門跟踪佩戴高檔珠寶或擁有昂貴車輛或其他物品的人。

摩爾說，這名23歲的受害者在被殺時正在幫助一名被槍匪襲擊的女性。警局將成立一個專案組來調查這些案件，該小組將由搶劫兇殺案警探，及來自洛市警局幫派緝毒部門和大都會 分局的警力組成。警方將繼續努力確定這些嫌犯，並將他們帶進司法審理程序，這對社區民眾安全感將產生深遠影響。

他補充說，人們在遇到搶匪時不應試圖保護自己的財產。他們所擁有的任何珠寶或財產都不能與生命相提並論，所以如果發現自己處於如此危險境地，要和警方合作做一個好的證人。不要追，不要試圖追，不要試圖自己採取行動，盡量減少成為這名23歲受害者的機會。

如果有人注意到自己被跟踪，不應開車回家，而是去警察局並撥打 911。不要停下來，不要與對方發生衝突。相反的，請給警局打電話，讓警察來幫忙。警方敦促任何了解此案犯罪信息的人撥打 877-LAPD-247。