為阻女伴被搶 洛市男遭槍殺橫尸街頭

案發地點餐廳。（ 來源：Google map）

洛杉磯 市一名男子11月23日清晨在好萊塢一家很受歡迎的餐廳外被槍殺。槍擊 事件發生在淩晨2點10分左右，地點在日落大道7181街區的Bossa Nova巴西餐廳外，目前警方尚未逮捕任何人。

據瞭解，洛杉磯市警察 局23日淩晨2點10分趕到這家餐廳，在那裏發現了一名並無反應的男子，身上有槍傷。

洛市警局警官德雷克·麥迪遜 (Drake Madison)說，受害者是一名23歲的男性，在槍擊案發生前，他和女伴坐在車裏，當女伴走出車外時，有八個人同時接近試圖搶劫她。這名男子隨後攜帶武器下了車，然後被槍殺。

嫌疑人隨後逃離現場，在附近一家公司工作的保安傑克遜說，當他聽到槍聲並看到兩輛車開走時，自己正在車裏休息。「我聽到警報聲，然後看到一架直升飛機，當我下車走到拐角處時，看到一位先生躺在車旁。」

員警到達現場後隨即封鎖餐廳周圍的街道，有目擊者稱，嫌疑人離開時開著一輛黑色日產或是灰色的轎車，為一名持手槍的黑人男性。

槍擊事件因發生在熱鬧的日落大道街區，引起警方強烈反應，案發現場先後來了十幾名兇殺案偵探。目前此案仍在調查中，沒有進一步細節，警方也尚未公布死者名字。