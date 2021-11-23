南加男子與未成年少女情色交易控罪成立 至少入獄10年

南加芳塔那市一名41歲男子涉嫌與15歲少女情色交易被控罪。（資料圖）

聯邦司法部檢察官 辦公室22日表示，南加內陸聖伯納汀諾縣芳塔那市（Fontana）一名男子，涉嫌與網上結識的一名15歲少女，兩次在聖塔芭芭拉縣進行情色交易被控罪，並已於日前被裁決罪名成立。

據檢察官辦公室發布的訊息，被告泰勒（Jason Dee Taylor）41歲，於11月19日被聯邦陪審團裁定一項與未成年人性交易罪，以及一項引誘未成年人從事犯罪性活動罪成立。

檢察官辦公室表示，泰勒通過網站的短訊功能向受害者發送資訊，然後再通過Instagram交流滲透。雖然受害者最初說自己19歲，隨後又透露只有16歲，但其實她實際年齡只有15歲。泰勒知道後，就回覆「我很誠實，我喜歡你的年齡，相當有吸引」

2020年4月，泰勒兩次駕車趕赴聖塔芭芭拉縣與受害人見面，用車載受害人到酒店，完事後支付給受害人總計600元，作為性交易費用。

在此期間，受害人家庭的一位友人，發現泰勒與受害人之間的短訊，一名家庭成員給泰勒發短訊，提出警告並向警方報案。檢察官辦公室說，泰勒雖然刪除了在Instagram的賬戶，但受害者家人及朋友已經截取了相關犯罪證據。

泰勒將於2022年2月7日面臨判決，將被判在聯邦監獄 服牢刑至少十年或無期徒刑。

司法部表示，該案由聯邦調查局介入，並獲得Guadalupe市警局、Santa Maria市警局以及芳塔那市警局協助。