洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

同一天晚上，洛杉磯一家 CVS 商店也遭到類似襲擊，嫌疑人搶走收銀機和現金。（KTLA 5視頻截圖）

警方表示，11月22日（週一）晚上，約有 20 人闖進洛杉磯 市購物中心 The Grove裡的Nordstrom 商店打砸搶，集體搶劫方式與近幾日北加發生的如出一轍，目前三名嫌疑人已被抓獲。

據洛杉磯警察局稱，22日晚上10時45分左右，一群暴徒襲擊了Fairfax District的百貨公司。現場視頻顯示，窗戶被砸，一把大錘留在現場地面上。截至目前，沒有人員傷亡的報告。

警方稱，十幾名犯罪嫌疑人當時乘坐四輛車逃離，其中一輛車在南洛杉磯被抓獲，三名嫌疑人已被拘留。警方在車內發現了衣物、收銀機、滑雪面罩和手套等贓物。

就在同一天晚上，洛杉磯South Vermont Avenue 5800 街區的一家 CVS 商店，也遭到類似襲擊。一些嫌疑人進入CVS，搶走了收銀機和現金，目前尚不清楚該事件是否與 Nordstrom 的劫案有關。

也是在22日同一天凌晨，多名歹徒在比佛利山用大錘砸打路易威登（Louis Vuitton）及Saks Fifth Avenue眾多精品商家店鋪的前門玻璃，還好窗戶沒有被砸穿，店內並無任何物品被盜。

對於北加、南加接連發生類似集體搶劫的惡性案件，不少民眾認為，主因是法律沒有足夠強大的威懾力，導致盜竊案、搶劫案等呈上升趨勢。

華人金小姐上周剛應聘成為亞凱迪亞市（Arcadia）Nordstrom商場的一名營業員，她在聽聞集體搶劫案後表示震驚與害怕，「我簡直難以相信這些事情會在大商場內連續發生，這個社會還是法治社會嗎？歹徒簡直無法無天了。」

週一晚上的集體搶劫事件發生後，The Grove商場設置了新屏障，試圖讓歹徒遠離。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）週一表示，他將努力制止此類猖獗盜竊案件的發生，紐森說，「嫌疑人不僅在竊取商品，影響人們的生計，而且還在竊取民眾的信心。」