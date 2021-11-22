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國會議員趙美心呼籲家長積極給孩子接種新冠疫苗

記者李雪／巴沙迪那市報導
接種完成的孩子們會獲得小禮物。（記者李雪／攝影）
接種完成的孩子們會獲得小禮物。（記者李雪／攝影）

為了鼓勵家長給孩子接種疫苗，國會眾議員趙美心22日訪問洛杉磯縣巴沙迪那市的小學。該小學的體育館裡當天開放兒童疫苗站，官員們呼籲家長積極給孩子接種新冠疫苗。

視頻來源：記者李雪

輝瑞疫苗在美國本月獲准為幼童施打，兩劑間隔三週，施打劑量只有成人的三分之一。趙美心當天和巴沙迪那市華裔公衛局長吳盈盈、巴沙迪那聯合學區首席學術官Elizabeth Blanco一同到訪巴市的McKinley小學，查看該校設置的兒童疫苗站。

當天有不少家長帶孩子來小學體育館裡打疫苗，為了安撫剛打完針的孩子們，醫護和學區還給孩子們準備現場做的扭氣球、小手環和別針等小禮物。正在接種疫苗的孩子們雖然有些緊張，但因為醫護人員都十分溫和耐心，並沒有一個孩子哭鬧。也有家長再三確認給孩子們施打的是十微克劑量，還有孩子由於在剛開放時就已經打了第一針，因此當天已完成了第二針。

趙美心誇讚該兒童疫苗站考慮周到，也展現了如今給孩子們接種疫苗非常簡單。她表示疫情以來孩子們生活大變，需要適應遠程上課，無法和同學好友老師見面互動，當他們家裡其他人都接種疫苗後，他們仍冒著被感染的風險。如今終於開放五至11歲的兒童接種，是時候在節假日之前給孩子們也增加保護。

吳盈盈表示，現在五至11歲的孩子已經可以施打疫苗了，呼籲家長們可以找兒醫、巴市公衛局或者學校都可以打針。她形容猶豫而不即時給孩子打針，就如同帶著孩子開車五哩遠，卻等到第四哩時才繫安全帶一樣。

吳盈盈不僅自己是醫生、公衛局長，也是一個母親，她的三個孩子分別是13歲、十歲和八歲，13歲的女兒已經完全接種，另外兩個小一點的孩子最近也已經接種了第一針。她呼籲家長最好帶孩子趕在感恩節和家人的聚會之前都接種疫苗，讓全家人都更安全。

剛帶著自己的兩個孩子打完疫苗的父親Francisco Castro Ganzalez，當天有些激動，他表示之所以帶著孩子積極接種，因為他的母親和祖母都在這次疫情中去世了。母親以前也是該學區的職員，因此他當天特別來為學區站台。他呼籲其他家長也多想想多了解，盡量給孩子都接種。

接種完成的孩子們會獲得小禮物。（記者李雪／攝影）
接種完成的孩子們會獲得小禮物。（記者李雪／攝影）
趙美心（中）當天和巴市公衛局長吳盈盈（右）、學區首席學術官Elizabeth B...
趙美心（中）當天和巴市公衛局長吳盈盈（右）、學區首席學術官Elizabeth Blanco（左）到訪學校。（記者李雪／攝影）
接種完成的孩子們會獲得小禮物。（記者李雪／攝影）
接種完成的孩子們會獲得小禮物。（記者李雪／攝影）
一名孩子正在接種新冠疫苗，因為緊張而拉住母親的手。（記者李雪／攝影）
一名孩子正在接種新冠疫苗，因為緊張而拉住母親的手。（記者李雪／攝影）

疫苗 學區 趙美心

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