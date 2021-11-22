貨櫃積壓改善 南加兩港宣佈再延後罰款滯留貨櫃

洛杉磯港和長堤港22日宣佈再度延遲對滯留貨櫃罰款，不配合的商家和企業11月29日開罰，每個貨櫃每天罰款100元。（洛杉磯港）

洛杉磯港 和長堤 港22日宣布，針對滯留碼頭的貨櫃的超期停留罰款計劃執行日期將再度延後，如果有必要，罰款計劃將從本月（11月）29日下周一開始，每個貨櫃每天罰款100元。

洛杉磯港和長堤港今年10月25日宣布，為加速碼頭的進關速度，降低大半年以來持續嚴重的進口貨櫃積壓，兩港將對長期滯留在碼頭的大公司的貨櫃給與罰款，以促使貨櫃滯留企業一起配合想辦法結束積壓問題。根據洛杉磯港和長堤港的最新報告，近期兩港碼頭長期積壓的貨櫃減少了33%左右，所以兩港本周將重新評估罰款計劃的實施日程。

洛杉磯港執行董事Gene Seroka表示，罰款條例出臺後進口貨櫃清關進度有了較爲明顯改善，只要大家有行動，罰款計劃的實施日程就可以更加靈活。他表示，減少和最終清除進口貨櫃擠壓，需要海關、輪船公司、碼頭、卡車司機和貨主的共同努力，缺一不可，這段時間的改善表明了各方面的努力和合作正在加强。

長堤港和洛杉磯港今年以來進口貨櫃滯留情況非常嚴重，尤其是夏天期間，每天數以百計裝滿進口貨物貨櫃的大型貨流在南加州 近海排隊等待入港，不少貨輪在海上漂泊的時間長達數周，擠壓情況嚴重到一度驚動白宮。兩港委員會10月29日一致同意對長期滯留港口的貨櫃採取罰款動作，有效期為 90 天。

洛杉磯港表示，目前大約40%的進口貨櫃在碼頭滯留的時間已減少到九天。如果實施罰款計劃，罰款將貨櫃滯留在碼頭超過九天時開始罰款，每個集裝箱100元起，每增加一天每個集裝箱增加罰款100元，如果貨櫃在港口停留超過三天，每天的罰款將進一步追加。