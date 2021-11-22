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貨櫃積壓改善 南加兩港宣佈再延後罰款滯留貨櫃

洛杉磯訊
洛杉磯港和長堤港22日宣佈再度延遲對滯留貨櫃罰款，不配合的商家和企業11月29日開罰，每個貨櫃每天罰款100元。（洛杉磯港）
洛杉磯港和長堤港22日宣佈再度延遲對滯留貨櫃罰款，不配合的商家和企業11月29日開罰，每個貨櫃每天罰款100元。（洛杉磯港）

洛杉磯港長堤港22日宣布，針對滯留碼頭的貨櫃的超期停留罰款計劃執行日期將再度延後，如果有必要，罰款計劃將從本月（11月）29日下周一開始，每個貨櫃每天罰款100元。

洛杉磯港和長堤港今年10月25日宣布，為加速碼頭的進關速度，降低大半年以來持續嚴重的進口貨櫃積壓，兩港將對長期滯留在碼頭的大公司的貨櫃給與罰款，以促使貨櫃滯留企業一起配合想辦法結束積壓問題。根據洛杉磯港和長堤港的最新報告，近期兩港碼頭長期積壓的貨櫃減少了33%左右，所以兩港本周將重新評估罰款計劃的實施日程。

洛杉磯港執行董事Gene Seroka表示，罰款條例出臺後進口貨櫃清關進度有了較爲明顯改善，只要大家有行動，罰款計劃的實施日程就可以更加靈活。他表示，減少和最終清除進口貨櫃擠壓，需要海關、輪船公司、碼頭、卡車司機和貨主的共同努力，缺一不可，這段時間的改善表明了各方面的努力和合作正在加强。

長堤港和洛杉磯港今年以來進口貨櫃滯留情況非常嚴重，尤其是夏天期間，每天數以百計裝滿進口貨物貨櫃的大型貨流在南加州近海排隊等待入港，不少貨輪在海上漂泊的時間長達數周，擠壓情況嚴重到一度驚動白宮。兩港委員會10月29日一致同意對長期滯留港口的貨櫃採取罰款動作，有效期為 90 天。

洛杉磯港表示，目前大約40%的進口貨櫃在碼頭滯留的時間已減少到九天。如果實施罰款計劃，罰款將貨櫃滯留在碼頭超過九天時開始罰款，每個集裝箱100元起，每增加一天每個集裝箱增加罰款100元，如果貨櫃在港口停留超過三天，每天的罰款將進一步追加。

洛杉磯港 長堤 加州

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