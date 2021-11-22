洛縣比佛利山名品店發生盜竊未遂 作案模式近似北加

比佛利山（Beverly Hills）路易威登店門被砸。（KTLA）

洛杉磯縣比佛利山 （Beverly Hills）路易威登（Louis Vuitton）及Saks Fifth大道眾多商家店鋪前門玻璃21日晚間被砸，警方懷疑是偷盜未遂。

根據比佛利山警局，盜竊行為約發生在22日凌晨12時30分，地點位於North Rodeo大道200號街區，以及Wilshire大道9600號街區。警局巡警Anthony Adams告訴KTLA，「有多名嫌疑人開著數輛車來到這些商店，試圖用錘子砸碎玻璃。」但是窗戶沒有被砸穿，店內也沒有任何物品被盜。

該事件發生後，警察 以及佩帶武器的保安加強了對該區域的巡邏。

該事件發生前一天，灣區 有80名歹徒集體衝進高檔購物城「百老匯廣場」(Broadway Plaza)，洗劫廣場內的諾德斯特龍百貨公司（Nordstrom），路易威登、Fendi，YSL，Burberry等名牌店鋪遭洗劫。

Anthony Adams表示，目前不清楚比佛利山盜竊案與灣區這場搶劫是否存在關聯。

目前警方未逮捕任何與比佛利山盜竊未遂案相關的嫌疑人，警方尚未公佈任何嫌疑人信息。警方對該案仍在調查當中。