我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

好比「冷案裡的聖母峰」 華州9歲女童遇害62年後偵破

廣場舞風靡洛縣蒙市 其他族裔也加入 有人舞出苗條

記者王珂／蒙特利公園市報導
蒙特利公園市Barnes Park的廣場舞。（ 記者王珂╱攝影）
蒙特利公園市Barnes Park的廣場舞。（ 記者王珂╱攝影）

每天晚上，在洛杉磯縣蒙特利公園市府旁的巴恩思公園（Barnes Park）的小廣場上，都會響起歡快的旋律，一群華裔舞者邁著歡快的舞步翩翩起舞，隊列整齊、舞步統一，不僅鍛煉身體還愉悅心情，讓參觀者不由得想要跟著跳一曲，場面十分溫馨。而參加者雖以華裔為主，但不乏其他族裔。

影音來源：記者王珂

組織者楊過稱，他們每天晚上大約跳一小時，現在天黑的早，晚上6點半就會開始，7點多結束，夏天的時候則會晚一些，7點半開始，8點多結束。

他說，「我們這些人其實就是自發來到這裏，大家固定的時間來，一開始就是想健健身、減減肥，到後來我們請來了專業的舞蹈老師Grace加入，舞步更加專業，舞曲也在不斷的與時俱進，大家不僅能欣賞優美的音樂，還能鍛煉身體，現在對很多隊員來講，晚上跳舞就像上班一樣，成為生活中必不可少的一部分」。

楊過指出，為了更加專業，他們購買了統一服裝，重新編排了隊列，剛開始時隊員基本上都是華裔，漸漸的，開始有西裔、老美等其他族裔加入，跳舞時大家彼此心照不宣，臉上掛著笑容，偶爾還會有隊員給大家帶來小禮物，讓他們感覺無比的滿足。隊員基本上都是退休的老年人，也有年輕人，甚至是華裔二代、三代，大人在跳舞，小孩子就在旁邊玩耍。

一位領舞者說，來跳舞之前她比較胖，堅持跳廣場舞以來，她的體重減了十磅，鍛煉身體的同時還能減肥，真是兩全其美。另一位領舞者也表示自跳舞以來她已經瘦了四磅，關鍵是每天都很開心。

一個年過70歲的華裔長者說，他每天7點多來，看了幾天之後就上手了，慢慢的動作就連貫熟練，年輕時不懂廣場舞，等懂的時候就老了，當他聽到歌詞「不知道何時鬢角已染霜，不知道何時顏容已滄桑，忽然懷念從前那些逞強，和懵懂無知的年少輕狂」，淚水都濕了眼眶，年輕時為了工作為了子女，總是很忙，忙到忘了休息忘了規律飲食，直到子女都長大了，他也被查出患有糖尿病，幡然醒悟時，人生已走過大半…。

另外一位在醫院工作的隊員談到她的工作，說她和老公都在醫院工作，從事癌症研究，每天都看到無數的癌症患者在醫院裏忍受病痛折磨，「你就會明白比起健康的身體，再多的錢都不算什麼」。

而一位曾患有抑鬱症的隊員說，他以前每天待在家裏抑鬱症很嚴重，現在每天晚上出來跳舞，精神狀態比以前好多了，因為有事可做，也不會胡思亂想了，廣場舞的幫助很大。

蒙特利公園市Barnes Park的廣場舞。（ 記者王珂╱攝影）
蒙特利公園市Barnes Park的廣場舞。（ 記者王珂╱攝影）
蒙特利公園市Barnes Park的廣場舞。（ 記者王珂╱攝影）
蒙特利公園市Barnes Park的廣場舞。（ 記者王珂╱攝影）

華裔 癌症 健身

上一則

洛縣民宅深夜不速客 熊媽媽帶孩子開泳池派對視頻

延伸閱讀

兩位亞裔參政者相隔40年遭遇卻近似 都遇到這類言論

兩位亞裔參政者相隔40年遭遇卻近似 都遇到這類言論
積分1點值1元 蒙市推APP購物獎勵好省錢

積分1點值1元 蒙市推APP購物獎勵好省錢
陳曉、陳妍希罕同框 結婚5年如熱戀情侶

陳曉、陳妍希罕同框 結婚5年如熱戀情侶
聯邦紅藍卡講座 世報邀4專家精闢解析最新資訊

聯邦紅藍卡講座 世報邀4專家精闢解析最新資訊
王珂：紅藍卡不會自動上門 須65歲前3個月提申請

王珂：紅藍卡不會自動上門 須65歲前3個月提申請
紅藍卡線上講座6日續直播 四場「安可」精彩可期

紅藍卡線上講座6日續直播 四場「安可」精彩可期

熱門新聞

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06
北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

2021-11-15 02:18
「尚氣與十環傳奇」美國熱賣，劉思慕前景看俏。（歐新社資料照片）

「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

2021-11-17 02:20
楊信（右）、楊紹培（左）父子聯手在居家用品市場，各自攻下一片天。（記者謝雨珊／攝影）

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

2021-11-18 02:20
楊信（左）與兒子楊紹培各自經營公司，兩公司年銷售額達5億美元。（記者謝雨珊／攝影）

世說新聞／掌握這些財富密碼 華裔父子年入5億

2021-11-17 19:10

超人氣

更多 >
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷
情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好