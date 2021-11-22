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洛縣民宅深夜不速客 熊媽媽帶孩子開泳池派對視頻

記者邵敏/洛杉磯報導
凌晨4時04分，一隻熊從居民家後院的鐵門進出自如。（監控截屏）
凌晨4時04分，一隻熊從居民家後院的鐵門進出自如。（監控截屏）

洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia）一戶居民家中，11月21日（週日）凌晨來了幾名不速之客，熊媽媽帶著兩隻小熊在泳池中開派對，嬉戲玩鬧，居民家中的監控探頭拍下了完整的一幕。

影音來源：Karen Baumer╱記者邵敏後製

據蒙羅維亞市居民Karen Baumer介紹，她在監控視頻裡發現，21日凌晨2時30分左右，一隻熊媽媽帶著兩隻小熊來到她位於Canyon Blvd家中的後院，並在泳池中嬉戲玩鬧，不亦樂乎。

Baumer在分享這個故事和視頻時沒有感覺害怕，反而充滿喜悅，「這是我們第一次看到熊一家三口光顧，它們在我們家舉辦了一個小型的泳池派對。」Baumer還指出，「仔細看這些視頻，你會發現泳池中的熊媽媽和其中一個孩子好像有些不開心，熊媽媽在拍打小熊的頭，而另外一隻小熊則站在泳池旁邊看熱鬧。」

同時另一段監控視頻還顯示，當天凌晨4時04分，一隻熊從Baumer家中後院的鐵門進出，它進出自如，就像是在自己家中。據Baumer介紹，這隻熊還在地上留下了濕腳印，很有可能就是離開泳池派對的熊媽媽。

地處山腳下的蒙羅維亞市，最近熊頻頻出沒，一戶居民看了Baumer分享的視頻後表示，「我15年前曾去過阿拉斯加，但在蒙羅維亞市看到的熊比在阿拉斯加還要多。」

洛縣蒙羅維亞居民家中，11月21日凌晨，熊媽媽帶兩隻小熊在泳池中戲水。（監控截屏...
洛縣蒙羅維亞居民家中，11月21日凌晨，熊媽媽帶兩隻小熊在泳池中戲水。（監控截屏）
洛杉磯居民家深夜不速之客，熊媽媽帶小熊開泳池派對。（監控截屏）
洛杉磯居民家深夜不速之客，熊媽媽帶小熊開泳池派對。（監控截屏）

洛杉磯

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