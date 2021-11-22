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廢棄大麻農場變成路人尋寶發財地 小心涉法

本報記者／洛杉磯報導
不時有人到廢棄的大麻種植基地撿設備。（李先生提供）
不時有人到廢棄的大麻種植基地撿設備。（李先生提供）

去年不少華人瘋狂湧入大麻行業種植，今年不少人因為價格大跌而退出，留下一些廢棄的種植基地。近日就有居民前往其中一個這樣的種植基地一探究竟，發現不少人前往撿走設備甚至房車，但這樣的行為可能違法。

視頻來源：李先生

家住南加州的李先生最近隨一位認識的朋友，到聖伯納汀諾縣某處隱蔽的荒漠中，見識了一個被廢棄的大麻種植基地。他表示，因為被廢棄，所有大棚設備都可以被人免費拿走。喜歡園藝的李先生撿走了幾個種植布袋，表示那裡放著好幾萬個這樣的袋子，裡面都有種植土，也可被回收使用。這種種植布袋通常在網上賣也要好幾塊錢一個。

他解釋，他認識的這位朋友因為發現這處大麻種植基地，幾十畝地都被廢棄了，於是借用設備和場地在裡面免費種植大麻，當天帶他去見見世面。這一在荒漠中被廢棄的基地，如科幻電影中的末日場景一般，看得出前擁有者走得很急，據說是因為投資打了水漂跑路，工人們也漸漸離開，於是許多設備都被遺棄在此，工人宿舍裡的「老乾媽」辣醬還擺在桌上。

李先生表示，據悉該基地所在地方，方圓50哩內就有幾百個這樣的廢棄基地。因為地主把棚租給了種大麻的人，租約沒有到期，因此地主也不管。他隨處走走就看到了還能使用的發電機，甚至汽車。包括大棚本身也可以拆掉拿走，據友人說去年買的時候價值6000多元。

他形容，雖然被廢棄但是有不少人進去撿東西，甚至有人撿走了好幾個房車。但他建議大家還是不要這樣做，因為沒有過戶的話被警察攔下就等於是盜車。而且貿然前往這樣的荒漠也是很危險的行為，從大路開到基地也要開30分鐘，而且因為用土堆圍住，地面上很難看到，而且普通汽車很容易陷在路上。

另一位了解這處廢棄基地的業內人士透露，這一切都是吸引新移民的發財夢。據悉該農場主之前被罰了一些款，他聲稱自己本來只是想種漢麻，但被賣種子的人欺騙。

熟悉業內行情的人表示，在蘭卡斯特、Palmdale、羚羊谷等地有許多這樣的廢棄種植基地。由於去年許多華人一窩蜂湧入，非法種植大麻，大麻價格大跌，最少的也下降了50%至60%。加上近年當局增大非法種植場的打擊力度，常有非法基地被搗毀。收益少了，風險提高了，於是許多人也就退出不幹了。在大麻業人士的論壇或群組中，都有不少人在轉讓場地、大棚等。

不時有人到廢棄的大麻種植基地撿設備。（李先生提供）
不時有人到廢棄的大麻種植基地撿設備。（李先生提供）
不時有人到廢棄的大麻種植基地撿設備。（李先生提供）
不時有人到廢棄的大麻種植基地撿設備。（李先生提供）

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