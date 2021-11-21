兩位亞裔參政者相隔40年遭遇卻近似 都遇到這類言論

陳李琬若近日寫信給爾灣韓裔副市長金太美。（本報檔案照）

華裔 參政先鋒，也是蒙特利公園市首位華裔市長的陳李琬若（Lily Lee Chen），近日寫信給爾灣韓裔副市長金太美（Tammy Kim），表達了她與金太美在仕途經歷中都遇到仇恨亞裔 的相似經歷，並對對方予以肯定和鼓勵。

陳李琬若說，「從她（金太美）的經歷中，我看到了自己的影子，當年作為為數不多的華人參政，我一直致力於為華裔社區服務，謀求族裔間的合作，並重視華裔社區的福祉。雖然很多年過去了，但似乎歷史還在重演，在金太美的經歷中，我想到了自己的經歷以及華人參政受到的委屈，所以我就想告訴她：你不是一個人在戰鬥，這麼多年我們一直在一起努力」。

陳李琬若在信中提及，她1983 年成為蒙特利公園市長時，成為美國 第一位華裔女市長。而她是因為在衛報（The Guardian）上讀到有關該報對金太美的採訪，以及來自其選民發表的反亞裔言論的經歷，被兩人的故事是多麼的相似感到震驚，才提筆寫信給對方。

「就像妳（金太美）一樣，我以蒙市歷史上最高票數當選為蒙市議員。 我一樣經歷了來自選民的反亞裔攻擊，最顯著的是『僅限英語』的運動，該運動提倡所有的商號只用英語商招。 這是為了應對當時蒙市不斷增長的亞裔人口和亞裔企業所做出的運動。而妳提到爾灣的 Albertsons超市關閉，並被韓資漢亞龍超市（ H-Mart）取代時，居民們是如何感到不安； 在蒙市，當 Safeway超市關閉，而大華超市 （99 Ranch Market）取而代之時，居民們感到憤怒。 這些體驗幾乎完全相同！」

「我之所以聯繫妳，是因為我們的故事太相似了。 具有諷刺意味的是，我在 40 年前遇到了這些問題，但妳和其他人今天仍須解決這些類似的問題——未來其他人可能也會如此。」

陳李琬若稱，在她寄出信之後，還收到金太美的回信，這讓同在美國參政的她們惺惺相惜，她希望能為華裔做好服務，並且一直在尋求各個族裔之間的和諧。看到華裔社區現在的狀況，她覺得自己這麼多年的努力沒有白費。