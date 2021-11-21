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洛縣男孩在家打遊戲 竟被流彈擊中身亡

記者邵敏/巴沙迪那報導
13歲男孩在家中打遊戲，不幸被流彈擊中身亡。（KTLA5視頻截屏）
13歲男孩在家中打遊戲，不幸被流彈擊中身亡。（KTLA5視頻截屏）

一名13歲的男孩20日（週六）下午，在洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）的家中玩電子遊戲時，卻不幸被窗外的流彈擊中身亡。

據巴沙迪那警局稱，這名未具名的男孩11月20日下午 6 時 12 分左右被槍殺，當時他正在Raymond 900 街區的家中臥室裡玩電子遊戲。槍擊發生時，男孩的母親也在家中，發現兒子中彈後立即撥打報警電話尋求幫助。

警察到達現場後，對已反應遲鈍的受害者採取挽救生命的措施，醫護人員隨後將男孩帶到當地一家醫院，但是這名13歲的男孩在醫院被宣布死亡。警方初步認為，受害男孩和屋內的任何人都並非槍擊案的預定目標，他們仍在尋找相關線索。到目前為止，還沒有關於嫌疑人或動機的信息。

當局週日表示，偵探正在努力確定槍擊案的預定目標，目前尚不清楚這起事件是否與幫派有關，還是與駕車槍擊有關，警方希望監控視頻可以幫助調查。巴市警察局長佩雷茲(John Perez)週日表示，「我們正在查看所有可用的監控視頻，有很多需要看的，每個視頻的時間都長達幾個小時。」

佩雷茲形容受害男孩是一個無辜的好學生，「這對我們的社區來說絕對是一場悲劇，他只是在做一個13 歲的孩子喜歡做的事情，在家裡玩電子遊戲。」

居住在案發現場附近的華裔孫先生，聽聞此案後表示震驚與害怕，「美國槍擊案件頻發，但都是在公共場所發生，沒有想到，孩子在家中玩，竟會遭遇如此不幸，槍枝管理存在的問題太嚴重了。」

警方敦促任何了解此事件的人致電 626-744-4241 與巴市警方聯繫，希望保持匿名的人可以撥打 800-222-TIPS (8477) 聯繫“Crime Stoppers”，或訪問 www.lacrimestoppers.com。

13歲男孩在家中打遊戲，不幸被流彈擊中身亡。（KTLA5視頻截屏）
13歲男孩在家中打遊戲，不幸被流彈擊中身亡。（KTLA5視頻截屏）
13歲男孩在家中打遊戲，不幸被流彈擊中身亡。（KTLA5視頻截屏）
13歲男孩在家中打遊戲，不幸被流彈擊中身亡。（KTLA5視頻截屏）

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