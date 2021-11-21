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南加發布紅旗警告 當局籲防野火風險

記者啟鉻／河濱綜合報導
南加部分地區近日增加火險。（河濱縣消防局）
南加部分地區近日增加火險。（河濱縣消防局）

國家氣象局表示，南加地區近日因風力較強及溫度適宜，突發野火風險提高，一旦發生山火或因強風迅速蔓延。部分地區已經發布火險警報。

據稱，南加河濱縣、聖伯納汀諾縣及內陸橙縣地區21日（周日）上午9時至晚7時發布紅旗警告（Red-flag warning），洛杉磯縣、范杜拉縣自22日（周一）發布紅旗警告，從上午9時持續到午後3時。發布紅旗警告期間，當地濕度降低，發生野火機會上升。氣象局稱，一旦發生野火將迅速擴大，火焰高度及能見範圍都很明顯。

內陸地區20日開始風力增大，21日晨最強，然後午後開始減弱，這些地區包括聖塔安那山地、克利夫蘭國家森林（Cleveland National Forest），周日最高氣溫可達78度至83度（均為華氏）。在Cajon以及San Gorgonio 隘道，聖塔安那山地臨近沿海山麓一帶，一般風力在每小時20至30哩，有時達45至55哩，局部強風可至每小時60至65哩。

洛杉磯縣，21日高溫可達86度，22日預計83度，風力每小時5至10哩。預計本周周二和周三氣溫較低，一個弱氣象系統進入該地區。氣象預報說，預計周三開始，會出現另一波聖塔安那風生成條件。

各地消防局官員提醒居民避免各種可能燃火活動，包括山地割草、路邊乾燥植被旁停車。相關網站readyforwildfire.org可提供有關疏散計劃和接收緊急情況更新資訊。

南加 洛杉磯 山火

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