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疫情趨緩一些熱門旅遊點已回春 有旅行社拼買氣降價500

記者張宏／洛杉磯報導
隨著疫情趨緩，越來越多人走出家門，開始在美國各地甚至歐洲等國旅遊，但是華人比較保守。（記者張宏／攝影）
隨著疫情趨緩，越來越多人走出家門，開始在美國各地甚至歐洲等國旅遊，但是華人比較保守。（記者張宏／攝影）

經歷近兩年的疫情蟄伏，南加旅行社隨著11月8日入境限制解除，開始積極部署和推出各種新產品，一方面刺激旅遊市場盡快恢復，一方面順應疫情當下新政策和新情況調整產品。已有旅行社推出拉斯維加斯和紐約的跨年狂歡團、美國國內親子遊、名人帶團、感恩節遊覽四大國家公園團等產品，還有業者推廣2022年歐亞海外三大經典系列，且最大優惠減少500元來刺激買氣。

隨著疫情趨緩，更多人走出家門開始在美國各地甚至歐洲等國旅遊，然而，華人對後疫情時代出遊卻持最保守的態度。縱橫集團CEO Richard Sun表示，現在美國總體市場，商務旅遊恢復到疫情前的20%，而休閒旅遊已恢復到疫情前的90%。在奧蘭多、邁阿密和黃石公園這些旅遊熱門景點，業務已恢復到疫情前的110%，而偏遠的地方和一些人口密集的大城市如紐約，也恢復到疫情前的70%到80%，這個數字比歐洲和中國旅遊市場要好很多。但是，華人出行整體只恢復到疫情前的10%。今年夏天，洛杉磯地區老華僑外出旅遊者寥寥無幾。

為刺激華人旅遊市場，勵馳旅遊2022年歐亞海外三大經典系列，最大優惠減少500元促銷，老闆Martin詹表示，這是在疫情旅遊回來最初的促銷，目的是吸引客人、恢復買氣，希望客人能夠趕快預訂，因為減價會越來越少，酒店機票的價格上漲將導致2023年的團費增加。在疫情之後，他們還做了私人團，四人到八人就可成團，所有行程客人可以自己選擇。

世紀旅遊也推出LV跨年狂歡倒數和美西小巨環國家公園經典5日遊，賭城三天跨年259.99元起價，且包括兩晚四星級酒店。小巨環國家公園則作為其獨家線路，包括約書亞樹國家公園、大峽谷、錫安和布萊斯峽谷國家公園四大國家公園，全程住在輕奢品質酒店，在感恩節特惠價格329.99元起。

Richard Sun表示，今年年底他們在美東美西和歐洲推出多個跨年團，美東遊按照客人的年齡層劃分為長者、親子和年輕人的三個跨年團，根據各團的特色來區分產品細節。而美西遊是368元起的拉斯維加斯四天跨年，體驗煙花齊放的賭城跨年，行程中特別安排兩天自由行，客人可根據自己喜好選擇項目。

他說，疫情後大家對一些公園是否開放，餐廳是否需要預訂以及是否帶疫苗卡都不清楚，比起自駕，跟團更能與時俱進，減少時間和金錢的浪費。而旅行社也能打造旅遊氣氛，把旅遊新動向和信心帶給華人。

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