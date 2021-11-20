核桃市華協向警局贈送150張禮卡感謝公安衛士們

核桃市華人協會20日向洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧分局送上150張禮卡，表達對公安衛士們的感謝和節日問候。右三至五分別為核桃華協會長李敏妮、警長Steven Tousey、前會長佟儀。（記者楊青／攝影）

核桃 市華人 協會20日向洛杉磯縣警察 局核桃／鑽石吧分局贈送了150張禮物卡，表達對守護公共安全的衛士們的感謝和節日問候與祝福。

核桃警局局長Steven Tousey、高階警官Maurizio Avola、Thomas Anderson，代表警局110名警員和40名文職和内勤人員，接受了核桃華協會長李敏妮、前會長佟儀和林觀蓮代表的贈與。Tousey局長表示，小小的禮卡，讓整個警局感受到了來自華人社區的溫暖和支持，他代表警局對華人的善舉表示感謝。

李敏妮表示，長久以來都希望表達對警員們的由衷感謝，因爲他們為社區和民眾付出了很多很多，所以特別在感恩節前購買了150張禮卡，無分長官或警員，不論職位高低或工種不同，讓大家都能感受華人對他們感恩的心意，以及對他們工作的支持。她表示，尤其最近這些年族裔議題敏感，華人在很多時候被認爲是一個不願意參與的族群，事實上華人不僅願意參與，也樂於出錢出力和奉獻，華人的這些特質應該表現出來。据瞭解，此次核桃華協送出禮卡花費3750元，全部由李敏妮慷慨解囊。

李敏妮表示，這些年周邊發生了很大的變化，擔憂的事情似乎變多了，比如社區治安愈來愈令人擔憂。此外，大街小巷出現了較多的遊民，自己的辦公室附近就有無家可歸者。與此同時，在很多人的心目中，怨恨的比例升高，討厭周邊的人和事，攻擊周邊的人和物，這個情況應該停止和扭轉，世界上更多的是美好，應該抑惡揚善。

佟儀表示，核桃華人協會過去與警察局一直保持著相當緊密的聯係，但最近一年多因爲受到疫情的影響，彼此互動減少。希望新年新氣象，警民聯手，一起將社區公共安全做到最好。