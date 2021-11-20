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鮑爾溫公園遊民安置小區落成 生活設施齊全

記者王若然／鮑爾溫公園報導
安置遊民過渡小區剪綵儀式。（記者王若然／攝影）
安置遊民過渡小區剪綵儀式。（記者王若然／攝影）

一個安置遊民過渡的小區20日在鮑爾溫公園市（Baldwin Park）落成，小區由25間金屬材質小房組成，為無家可歸者提供平均三個月的住宿期。國會議員趙美心、洛縣委員蘇麗絲（Hilda Solis）、加州參議員Susan Rubio，以及鮑爾溫公園市及多位聖谷地區的城市議員出席了剪綵儀式。

該項目被稱為「希望小區」，由25間64平方尺的小房組成，位於鮑爾溫公園市14173 Garvey Avenue。每間房內有暖氣空調，配備有床、小桌子和充電插座。每位遊民可在這裡住宿三個月，每年最多可為100人提供服務。遊民在找到長期住房前暫住這裡。小區還提供一日三餐，個案跟進、心理諮詢、24小時保安，配備洗手間、淋浴設備和洗衣房。小區內還有餐桌椅和遛狗空間等。這類過渡型遊民屋在聖谷還是首個。

鮑爾溫公園市市長Emmanuel J. Estrada表示，「很自豪能夠在聖谷率先推廣這個解決無家可歸者問題的獨特項目。小房子提供了傳統庇護所沒有的安全性和隱私性，同時幫助無家可歸者過渡到永久房屋。」根據最近的一項調查，鮑爾溫公園市有約500個遊民。

根據小區管理分析師Sam Pedersen，該小區初始基礎建設資金為50萬元，第一年運行資金為80萬元。平均下來，每間小屋一晚住宿費用約為85元，再加上一日三餐供應，相比一般旅館划算很多。他還說，小區由一個保安看守，24小時都在。住戶進來時要進行安檢，禁止任何利器。此外，小區夜間某時段禁止入內。他認為，小區的獨特之處在於設有遛狗區，因為有不少遊民都攜帶寵物，而一些庇護所不允許養寵物，他們寧願不住。

小區優先入住者有鮑爾溫公園市的無家可歸的居民，老年人等群體，第一批房客將於感恩節搬入。

鮑爾溫公園市、聖蓋博谷地區住房信託基金會和聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）聯合資助開發這個小房區項目，土地權為鮑爾溫公園市府所有。

趙美心、蘇麗絲、Susan Rubio均演講讚賞該小區項目，並向鮑爾溫公園市、聖蓋博谷地區住房信託基金會和聖蓋博谷政府聯盟頒發了賀狀。其他致詞者還包括：鮑爾溫公園市副市長Alejandra Avila、市議員Daniel Damian、Paul C Hernandez、蒙羅維亞（Monrovia）市議員兼聖蓋博谷政府聯盟主席 Becky Shevlin、克萊蒙市（Claremont）副市長兼聖蓋博谷地區住房信託基金會主席Jed Leano等。

小屋內有床、空調、小桌子等設施。（記者王若然／攝影）
小屋內有床、空調、小桌子等設施。（記者王若然／攝影）
由25個小屋組成的遊民安置過渡小區。（記者王若然／攝影）
由25個小屋組成的遊民安置過渡小區。（記者王若然／攝影）

鮑爾 聖蓋博 蘇麗絲

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