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吳彥祖李兆佳車友會 為清寒子弟籌集聖誕禮物

記者楊青／核桃市報導
吳彥祖20日李興華翡翠金城參加Car's and Chronos，與法拉利跑車藏家和賽車愛好者共同分享他們的賽車之旅和藏車之愛，並為南加州清寒人家的孩子們籌集聖誕禮物。（記者楊青／攝影）
吳彥祖20日李興華翡翠金城參加Car's and Chronos，與法拉利跑車藏家和賽車愛好者共同分享他們的賽車之旅和藏車之愛，並為南加州清寒人家的孩子們籌集聖誕禮物。（記者楊青／攝影）

影視明星和賽車手吳彥祖 ( Daniel Wu）20日訪李興華翡翠金城首席執行官、法拉利跑車收藏家李兆佳（David Lee），聯袂參加每個月一次的Car's and Chronos，與本地區的同好們分享賽車之旅和藏車之愛，並為南加州清寒子弟們籌集聖誕禮物，數百車友們共襄盛舉。

作為一名演員、導演和製片人，吳彥祖多年來對賽車的熱愛成爲其粉絲的美談，他的社交平台70%都是和車有關的信息，從藝人到賽車手，吳彥祖由零開始，他希望在人生巔峰時可以開始找尋和探索一些未知而真愛的領域。此行來洛城，他將與李兆佳一起發起聖誕玩具捐贈活動，為那些需要關愛的孩子們準備感恩節和聖誕節禮物。

當天的車友見面會吸引南加州數百位豪車發燒友參加。吳彥祖分享了他在最近的賽車競賽中獲得第二名的好成績，以及在訓練和比賽中的許多趣事，更感謝李兆佳對他賽車的大力支持和幫助。他表示，沒有李兆佳的鼎力幫助，他的賽車愛好不可能走得這麽遠。

李興華翡翠金城每年11月份舉辦玩具搜集活動，發動社區愛心人士為清寒人家的孩子們籌集聖誕玩具，當天不少愛車族和影迷們特別應邀帶來各種禮物，為清寒孩童送上感恩節的愛心祝福。

吳彥祖20日訪李興華翡翠金城，與李兆佳一同參加每個月一次的Car's and C...
吳彥祖20日訪李興華翡翠金城，與李兆佳一同參加每個月一次的Car's and Chronos，與法拉利跑車藏家和賽車愛好者共同分享賽車之旅和藏車之愛，並為南加州清寒人家的孩子們籌集聖誕禮物。（記者楊青／攝影）
數百車友參加20日的Car's and Chronos。（記者楊青／攝影）
數百車友參加20日的Car's and Chronos。（記者楊青／攝影）
吳彥祖最進獲得第二名的車賽上使用的賽車，引起車友們的圍觀。（記者楊青／攝影）
吳彥祖最進獲得第二名的車賽上使用的賽車，引起車友們的圍觀。（記者楊青／攝影）
吳彥祖（左）和李兆佳（右）。（記者楊青／攝影）
吳彥祖（左）和李兆佳（右）。（記者楊青／攝影）
數百車友參加20日的Car's and Chronos。（記者楊青／攝影）
數百車友參加20日的Car's and Chronos。（記者楊青／攝影）

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