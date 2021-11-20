吳彥祖李兆佳車友會 為清寒子弟籌集聖誕禮物
影視明星和賽車手吳彥祖 ( Daniel Wu）20日訪李興華翡翠金城首席執行官、法拉利跑車收藏家李兆佳（David Lee），聯袂參加每個月一次的Car's and Chronos，與本地區的同好們分享賽車之旅和藏車之愛，並為南加州清寒子弟們籌集聖誕禮物，數百車友們共襄盛舉。
作為一名演員、導演和製片人，吳彥祖多年來對賽車的熱愛成爲其粉絲的美談，他的社交平台70%都是和車有關的信息，從藝人到賽車手，吳彥祖由零開始，他希望在人生巔峰時可以開始找尋和探索一些未知而真愛的領域。此行來洛城，他將與李兆佳一起發起聖誕玩具捐贈活動，為那些需要關愛的孩子們準備感恩節和聖誕節禮物。
當天的車友見面會吸引南加州數百位豪車發燒友參加。吳彥祖分享了他在最近的賽車競賽中獲得第二名的好成績，以及在訓練和比賽中的許多趣事，更感謝李兆佳對他賽車的大力支持和幫助。他表示，沒有李兆佳的鼎力幫助，他的賽車愛好不可能走得這麽遠。
李興華翡翠金城每年11月份舉辦玩具搜集活動，發動社區愛心人士為清寒人家的孩子們籌集聖誕玩具，當天不少愛車族和影迷們特別應邀帶來各種禮物，為清寒孩童送上感恩節的愛心祝福。
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