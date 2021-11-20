27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

年僅27歲的90後「幣圈」創業者宋雲帆，最近在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

柏克萊加州大學 畢業的宋雲帆，早先是亞馬遜軟件工程師，如今是Ankr幣的首席執行官，該公司已迅速成為加密貨幣圈最熱門的初創公司之一。此外他也是NFT拍賣平台Bounce的聯合創始人。2019 年，他入選富比士年度「30歲以下30人」名單。這些榮譽讓這位90後華裔企業家在「幣圈」聲名鵲起。

據Dirt網站報導，宋雲帆所購買的這座超現代的住宅，位於標誌性的日落大道上方，建於2017年，是XTEN建築公司已故創始人Austin Kelley的最終設計之一。這座雪白色和平板式的豪宅將五間臥室和六間浴室安排在近7500平方呎的生活空間，所有這些都帶有與好萊塢山豪宅匹配的浮華。

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

房屋坐落在名為Doheny Estates的山丘附近，緊鄰著名的Bird Streets地區。開發商Philip Rahimzadeh早在2004年買下這塊地，並花費了多年的規劃和建設時間，使現有的豪宅煥發生機。房子於2019年初竣工，最初以近1700萬元的要價出價，但在市場上在售了兩年多時間，多次調整價格，直到賣給宋雲帆。

年僅27歲的90後「幣圈」創業者宋雲帆。（取自Ankr官網）

這座房子坐落在一個陡峭的地塊上，背靠著一座幾乎是立面的山，這可能讓造價更昂貴。整個地塊都高於前面的街道，前門位於一個曲折的樓梯上。前門通向超大的客廳，設有用餐區、大理石吧台和壁爐。房子裡幾乎所有其他房間都有玻璃門，可滑動打開，方便進入戶外露台觀看城市燈光景觀。廚房有Miele電器和定製櫥櫃。一樓還有一間小臥室套房，以及一個電影院 。樓下的地下室設有車庫，舖有環氧樹脂地板，可存放兩輛大型SUV或最多四輛小型汽車。下方還有一個可容2000瓶酒的酒窖和一個遊戲區。

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

樓上的主人套房就佔地2000平方呎，奢華的設施包括「煙熏法式橡木櫥櫃」、Miele 葡萄酒冰箱、內置濃縮咖啡 機和壁爐，一個超大的更衣室和一個帶蒸汽淋浴和鍍鉻浴缸的大理石浴室，環繞式的露台可飽覽世紀城美景。房屋南側則有一個無邊際的小型游泳池，包括一個嵌入式溫泉和Baja日光浴架。