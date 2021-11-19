洛市議員德利昂呼籲 遏止仇恨亞裔犯罪

德利昂（發言者）和Miguel Santiago舉辦新聞發佈會，呼籲停止反亞裔仇恨犯罪浪潮。（記者李雪／攝影）

根據洛杉磯 縣人際關係委員會10日發布的年度報告，2020年仇恨亞裔 的犯罪增加了76%。洛杉磯市議員德利昂（Kevin de León）和州眾議員 桑提亞哥（Miguel Santiago）19日舉辦新聞發佈會，呼籲遏止仇恨亞裔犯罪浪潮。

德利昂提到了自己的華裔血統，他指出反亞裔犯罪就是「仇恨」，形容如同城市裡有一個掠奪者在逞兇。相關案件在全國範圍都在增加，洛杉磯也沒有例外。他舉例，現年18歲的奧運體操金牌得主李蘇妮(Suni Lee)近日透露，她在最近的一個晚上與友人遭受反亞裔仇恨攻擊，被人噴灑胡椒水。這樣的仇恨浪潮不僅持續，甚至連代表美國隊得到冠軍榮譽的體壇名人也都遭到攻擊。本周早些時候，播佑岡（Boyle Heights）92年歷史的金光教神社（Konko Church）遭到縱火襲擊，動機仍在調查中。

德利昂還列舉了不少相關犯罪的數據，表示這些數字應該讓社會警醒。也許大家都曾在網上看到過類似的視頻，亞裔耆老或婦女因其膚色遭到攻擊。他呼籲這樣的事件應該被重視，不只是在華埠、小東京、泰國城、韓國城，而是在城市的每一個角落。

韓國城青少年社區中心外展主任Steve Kang提到，最近又有一位亞裔耆老在等公交時遭到攻擊。德利昂表示，只要是耆老，無論什麼族裔，都應該被敬重，而不應該在等公車時被人打一拳，這不是洛杉磯市的文化。

州眾議員Miguel Santiago表示，今年早些時候民意代表們採取了許多行動，包括遊行集會、新聞發佈會、與非營利組織合作、開通多語言熱線，近日州府更撥款1.665億元用於打擊反亞裔仇恨。他提到這筆錢計劃會撥給相關公益組織，並加強公眾教育和宣導。但他強調這不僅是錢的問題，重要的是每個人都要採取行動，對歧視拒絕容忍。如果人們看到類似的歧視事件，只是旁觀或走掉而不制止的話，也是一種可恥的行為。