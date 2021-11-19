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南加州野放益蟲黃蜂對抗柑橘樹黃龍病

洛杉磯訊　
保護柑橘園和居民種植的柑橘樹的腹釉小蜂。（河濱加大）
保護柑橘園和居民種植的柑橘樹的腹釉小蜂。（河濱加大）

為防止可導致柑橘樹枯萎致死的黃龍病（Huanglongbing，簡稱HLB）蔓延，加州食品與農業管理局本週在洛杉磯橙縣、聖伯納汀諾、聖地牙哥和范杜拉縣等地鄰里，野放數千隻學名為腹釉小蜂（Tamarixia radiata）的細小昆蟲，減少可攜帶黃龍病媒的亞洲柑橘木蝨（Asian citrus psyllid，簡稱ACP）數目。

黃龍病是一種可以影響柑橘樹和植物管脈系統的細菌性疾病，對人類或動物無害。亞洲柑橘木蝨在柑橘樹或植物上覓食時，就會同時傳播細菌。數木一旦染疫，必定枯亡而且必須移除。所以控制黃龍病蔓延的最有效方法，就是預防亞洲柑橘木蝨的蔓延。

腹釉小蜂是一種體積細小、無刺的寄生性黃蜂，通過減少亞洲柑橘木蝨的數目，扮演天然生物抗病角色，保護柑橘園和居民家中種植的柑橘樹。這種黃蜂對人類和寵物無害，但能寄生在亞洲柑橘木蝨的幼蟲身上，不讓他們長大為成蟲。腹釉小蜂不會寄居在任何其他昆蟲身上，只在亞洲柑橘木蝨存在的地方停留。加州自2012年起已在以南加州為主的地區釋放超過1850萬隻腹釉小蜂。受過專門培訓的人員負責釋放工作，並持續監測其效力。儘管目前為了控制黃龍病蔓延州政府已設置各種防禦措施，例如檢疫、治療、和移除樹木，利用天敵來控制病蟲的數目，以對抗這可致死的疾病為我們增添了另一項利器。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

洛杉磯、橙縣、聖伯納蒂諾、聖地亞哥和河濱縣，已有超過2400株居民自家種植的柑橘樹經證實染患黃龍病。雖然目前尚未在范杜拉縣發現該病踪跡，加州食品與農業局（California Department of Food and　Agriculture）簡稱CDFA）已持續確認亞洲柑橘木蝨在該縣現身。目前橙縣、洛杉磯、河濱縣、聖伯納蒂諾、和聖地亞哥都設有黃龍病檢疫區，限制民眾將柑橘植物及莖、葉等植物材料帶離檢疫區。商業性柑橘農場、果實營銷及零售單位都適用不同的規則限制。請登入https://www.cdfa.ca.gov/plant/hlb/regulation.html 查看黃龍病檢疫區地圖。　　　　　

民眾可以採取以下步驟來保護柑橘樹：不要將柑橘植物、莖、葉帶入或帶離檢疫區，也不要攜帶這些物品跨越州界或國界，請讓他們留在原地。農業局官員前來設置捕蟲網、查驗樹木或是撲滅害蟲，請與他們配合。如果不打算養植照顧自已的柑橘樹，請考慮移除，避免成為害蟲和疾病的溫床。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

有關腹釉小蜂 、柑橘樹園，以及加州食品與農業局生物控制計劃總監David Morgan博士談論釋放腹釉小蜂的視頻和照片，請登入https://www.dropbox.com/sh/rivvsx3rg95wikp/AAC6QH7D_VJAqATCN8T6uHD6a?dl=0 

2009年成立的柑橘蟲害和疾病防治計畫（The Citrus Pest & Disease Prevention Program)，針對例如亞洲柑橘木蝨和黃龍病等威脅加州柑橘樹的嚴重柑橘害蟲和疾病，向加州食品及農業局長和農產業界提出因應方案。詳情登入CaliforniaCitrusThreat.org

保護柑橘園和居民種植的柑橘樹。（河濱加大）
保護柑橘園和居民種植的柑橘樹。（河濱加大）

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