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LAX第一和第二航廈連接橋啟用

記者張宏洛杉磯／報導
洛杉磯國際機場 (LAX) 第一號和第二航廈的連接橋剪彩儀式。（LAX）
洛杉磯國際機場 (LAX) 第一號和第二航廈的連接橋剪彩儀式。（LAX）

洛杉磯國際機場 (LAX) 第一號和第二航廈的連接橋啟用儀式日前舉行，這條走廊將改善客流，為旅客進入特定登機口創造更多選擇，同時讓旅客在兩個航廈內自由穿梭、用餐和購物，而無需多次安檢。

洛杉磯機場委員會委員 Karim Webb 和 Nicholas Roxborough、洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官Justin Erbacci和其他機場合作夥伴參加剪彩，正式啟用第一號和第二航廈連接橋。 新的連接橋允許經過安檢區域的乘客在航廈之間自由移動，無需在運輸安全管理局 (TSA) 檢查站重新安檢。

這座耗資1370萬元的連接橋可改善客流，創造一種進入特定登機口、購物和便利設施的額外選擇。例如，現在第二航廈的旅客可在第一航廈接受安檢後，只需步行穿過新走廊即可進入登機口。第二航廈起飛的旅客也可以去第一航廈用餐，無需經過TSA的重新檢查。

首席執行官Justin Erbacci表示：新開通的走廊使機場更接近航廈在安檢後完全連接的目標。旅客前往另一個航廈，無需重新安全檢查。這將有助於減少排隊，並為客人提供更多零售和其他的選擇。

新的連接橋將第一航廈擴建部分連接到第二航廈的東側。第一航廈擴建部分還包括一個巴士端口，可提供往返國際航廈西門的專用班車服務。在第一航廈出發的旅客走過連接橋，可在第二航廈獲得更多食品、飲料和購物的選擇。

洛杉磯國際機場 LAX

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