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LAPD特警隊捕獲持槍慣竊犯 當地居民鬆口氣

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
涉嫌連環作案的竊賊（中）終於在17日晚間就擒。（KTLA）
涉嫌連環作案的竊賊（中）終於在17日晚間就擒。（KTLA）

警察持續數天緊張搜捕後，一名在聖費南多谷（San Fernando Valley ）涉嫌連環作案的竊賊，終於在17日（週三）晚間落網就擒，該嫌犯可能涉及10 月和 11 月發生的 九 起商業和15起住宅物業盜竊案。

洛杉磯市警察局（LAPD）警官 Lizeth Lomeli向媒體介紹， 17日晚 10 點 40 分左右，在漢森大壩（Hansen Dam）附近茂密的灌木叢中，一條警犬追蹤到並咬住了這名嫌疑人，他被確認為 25 歲的Benjamin Renteria。

CBS-TV 第 2 頻道的航拍畫面顯示，一隊警員和警犬在Shadow Hills街和 Wentworth街附近區域密集搜索，直到深夜。嫌犯後來出現在一輛救護車上，因為他被警犬咬傷接受包扎。警官Lomeli說，此人因涉嫌入室盜竊重罪被逮捕並拘留，保釋金設為24 萬元。

此前，Sunland 和 Shadow Hills地區的居民，已被警告要鎖門並保持警惕。

自本週初以來，警局一直在尋找該名男子，據信他攜帶武器步行。16日本週二，LAPD一支特警隊（SWAT team）曾在Sunland地區的一個山坡上搜索，但無發現。

該地區的安全視頻顯示，一名男子攜帶各種類型的槍支，包括手槍、bolt-actions式步槍和 AR-15 型步槍。

大盜落網後，當地居民無不鬆下一口氣，稱大快人心。一位餐館女業主向媒體說，「我終於可以打開窗戶，吸入新鮮空氣了！」

涉嫌連環作案的竊賊持槍在民宅踩點。（KTLA）
涉嫌連環作案的竊賊持槍在民宅踩點。（KTLA）
涉嫌連環作案的竊賊持槍在社區徘徊踩點。（KTLA）
涉嫌連環作案的竊賊持槍在社區徘徊踩點。（KTLA）

警察 洛杉磯 槍支

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